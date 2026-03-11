Cazada una narcolancha de 1.200 caballos con tres toneladas de hachís tras una persecución de Aduanas

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria interceptaron una lancha semirrígida con tres toneladas de hachís tras una persecución marítima frente a las costas de la provincia. Como resultado del operativo fueron detenidas cuatro personas que han ingresado en prisión. Se les imputan delitos contra la salud pública y de contrabando de géneros prohibidos.

La embarcación incautada, de 12 metros de eslora, contaba con cuatro motores de 300 CV cada uno, sumando una potencia total de 1.200 CV capaz de alcanzar los 100 km/h. Los medios de observación de Aduanas detectaron la lancha a unas diez millas náuticas de la costa, dirigiéndose a la Bahía de Cádiz. Al intentar huir, fue alcanzada por una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera, que realizó el abordaje para asegurar la embarcación y la carga ilegal.

El operativo resultó en la aprehensión de aproximadamente 3.000 kilos de hachís, embalados en bultos de arpillera, y la detención de cuatro personas: dos de nacionalidad española, una colombiana y una marroquí. Todos fueron puestos a disposición del juzgado competente. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cádiz decretó prisión provisional para los detenidos.

La operación, considerada compleja debido a la velocidad y potencia de la embarcación contrabandista, forma parte de los dispositivos permanentes de vigilancia y prevención del narcotráfico y contrabando en la costa. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones.