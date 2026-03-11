La Guardia Civil investiga a un conductor sorprendido a 184 km/h en un tramo limitado a 80 en la A-381

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo que fue sorprendido circulando a 184 kilómetros por hora en un tramo de la autovía A-381, vía que conecta Jerez de la Frontera con Los Barrios, donde la velocidad máxima permitida estaba limitada a 80 kilómetros por hora.

Los hechos se produjeron el pasado 4 de marzo durante un servicio de control de velocidad establecido por agentes del Subsector de Tráfico de Cádiz en el término municipal de Los Barrios. Durante el operativo, un cinemómetro instalado en un vehículo oficial detectó al turismo circulando a una velocidad muy superior a la permitida, superando en más del doble el límite establecido en ese punto de la vía.

Tras la detección de la infracción, los agentes iniciaron las gestiones necesarias para la identificación del conductor del vehículo, que ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad. Este tipo de conductas está tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal, que contempla sanciones penales cuando se superan determinados umbrales de velocidad en vías interurbanas.

Según establece la legislación vigente, conducir a una velocidad superior en más de 80 kilómetros por hora al límite permitido en carretera puede constituir delito. En este caso concreto, el turismo fue captado circulando a 104 kilómetros por hora por encima de la velocidad máxima autorizada en ese tramo, una circunstancia que ha motivado la apertura de diligencias por parte de los agentes de tráfico.

El conductor investigado se enfrenta ahora a las penas previstas en el Código Penal para este tipo de delitos, que incluyen prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, la normativa contempla la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo que puede oscilar entre uno y cuatro años.

Desde la Guardia Civil recuerdan que los controles de velocidad forman parte de los dispositivos habituales de vigilancia del tráfico en las carreteras de la provincia, especialmente en tramos donde las limitaciones de velocidad responden a factores de seguridad vial, como características del trazado, accesos o zonas con mayor siniestralidad.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico durante un control de velocidad con radar móvil.

La autovía A-381, conocida también como la Jerez-Los Barrios, constituye uno de los principales ejes de comunicación entre la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar. A lo largo de su recorrido existen diversos tramos con limitaciones específicas de velocidad y controles periódicos destinados a reducir el riesgo de accidentes y mejorar la seguridad de los usuarios de la vía.

La actuación se enmarca en las labores preventivas y de vigilancia que la Guardia Civil desarrolla de manera continua en la red viaria de la provincia, con el objetivo de detectar conductas que puedan poner en peligro la seguridad del tráfico. En este sentido, el instituto armado insiste en que el exceso de velocidad continúa siendo uno de los factores concurrentes más frecuentes en los accidentes de circulación con víctimas.