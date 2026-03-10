El nuevo colapso en la A-7 vuelve a desatar el caos en el Campo de Gibraltar y reabre el debate sobre sus accesos

El colapso en la A-7 reabre el debate sobre la saturación del tráfico en el Campo de Gibraltar.

Las primeras horas de la mañana de este martes, 10 de marzo, han vuelto a poner a prueba la paciencia de miles de conductores del Campo de Gibraltar. Un nuevo accidente registrado en la autovía A-7 ha provocado importantes retenciones en el tramo comprendido entre Guadacorte (Los Barrios) y San Roque en dirección a La Línea de la Concepción, generando largas colas y tráfico prácticamente detenido en varios puntos de la vía.

La situación ha sido especialmente complicada en la salida de San Roque por El Toril, donde la elevada densidad de vehículos ha dificultado de forma notable la circulación. Decenas de conductores que se desplazaban desde Algeciras hacia otros municipios de la comarca se han visto atrapados en un atasco que, una vez más, ha evidenciado la fragilidad de esta infraestructura ante cualquier incidente.

Ante lo ocurrido, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a mostrar su preocupación por una situación que, según ha señalado, se repite con demasiada frecuencia. El primer edil ha advertido de que la autovía A-7 soporta a diario un volumen de tráfico muy superior al que se contempló cuando fue diseñada, lo que provoca que cualquier percance, incluso de carácter menor, termine desencadenando un colapso.

“Cada incidente, por pequeño que sea, termina provocando un colapso que afecta a miles de trabajadores, transportistas y vecinos que necesitan desplazarse entre los municipios del Campo de Gibraltar”, ha afirmado el regidor.

Landaluce ha insistido en que este tipo de episodios ponen de manifiesto la necesidad de impulsar soluciones estructurales que permitan mejorar la movilidad en una de las principales arterias de comunicación de la comarca. En este sentido, ha reiterado la importancia de avanzar en proyectos estratégicos como el Acceso Norte a Algeciras, una infraestructura considerada clave para aliviar el tráfico de entrada y salida de la ciudad.

Del mismo modo, el alcalde ha defendido la ampliación de la autovía A-7 con un tercer carril por sentido en el tramo que conecta Algeciras, Los Barrios y San Roque, una actuación que permitiría aumentar la capacidad de la vía y reducir los frecuentes problemas de congestión que afectan al Campo de Gibraltar.

“Es imprescindible que se adopten soluciones estructurales que mejoren la seguridad vial y garanticen una movilidad adecuada para una comarca con una intensa actividad económica y logística como la nuestra”, ha concluido.