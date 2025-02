García Corral aúna literatura y arte en Algeciras con una exposición y un nuevo libro

Francisco García Corral ha aunado literatura y arte con su próximo proyecto: una exposición de cuadros y dibujos de la Algeciras "olvidada" y la presentación de su nuevo libro, Desde mi orilla. El autor inaugurará la exposición el próximo 3 de marzo y presentará la publicación el 10 de marzo, el mismo día que finalizará la muestra. Los dos eventos se celebrarán en el centro documental José Luis Cano de Algeciras.

García Corral explica que ha querido "aunar Algeciras bajo dos puntos de vista en un mismo momento". "El pasado por medio centenar de imágenes plasmadas a través del trazo, de la pluma y el pincel de una Algeciras olvidada, pero también añorada, conservando su esencia". Será la cuarta exposición individual.

Esos cuadros están acompañados por una publicación recopilatoria de comentarios en medios escritos y audiovisuales "que un día vieron la luz, pero su esencia no ha cambiado porque la situación sigue igual que aquel momento", sostiene. Junto a su visión particular de diferentes situaciones o momentos, hay sugerencias, datos históricos y curiosos que seguramente no dejarán indiferentes al lector.

Desde mi orilla será la vigésima publicación de Francisco S. García Corral, que ha compaginado libros de divulgación y técnicos con novelas. Entre sus novelas más destacadas figuran: Un héroe sin lágrimas (2022), Atrapado en una mirada (2021), Un mar de problemas (2019), Memoria de arena (2018), La última imagen (2017), Tiempos en color sepia (2016), El Extraño (2015 y 2017) o Un balón echó a rodar (2023).