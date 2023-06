'Un balón echó a rodar', la nueva novela de García Corral: el ferrocarril, el fútbol y la Algeciras de inicios del siglo XX

"La Algeciras de finales del siglo XIX y principios del XX era un pueblo casi arcaico, sin electricidad, sin un puerto referente, prácticamente sin calles empedradas y con una tasa muy alta de analfabetismo". El ferrocarril y el fútbol contribuyeron decisivamente a la revolución de esa Algeciras que resurgía de sus cenizas para alcanzar la modernidad. Francisco García Corral se ha metido de lleno en la piel de los algecireños de un tiempo remoto para trasladar a través de una novela el periodo en el que una modesta Villa eclosionó en una ciudad que abrazaría una total expansión.

Un balón echó a rodar "no es un libro de fútbol ni de historia", aclara García Corral. "Es una novela, con su trama, sus incógnitas, sus personajes -reales, inspirados y ficticios- y, por supuesto, su desenlace", subraya el veterano autor.

García Corral se centra en un periodo que abarca unos 20 años. "Va desde 1888 con la llegada del ferrocarril con la The Algeciras Gibraltar Railway Company Ltd hasta 1909 con la fundación del Algeciras CF, dato que tenemos gracias a la publicación del Heraldo de Madrid", relata. "¿Pero qué ocurrió en esos años y cómo lo vivieron los algecireños, los británicos y los gibraltareños, que también fueron parte importante de todo ese desarrollo? En eso he querido centrar el relato de los hechos a través de una historia que también está salpicada de anécdotas", explica.

En Un balón echó a rodar sobresale "el choque de mentalidad y de dos culturas que estaban muy distanciadas y en pocos años se fueron ensamblando gracias al fútbol, algo totalmente desconocido para la gente de esta tierra", desgrana García Corral. "Los algecireños de aquella época no conocían el fútbol, solo tenían los toros como único espectáculo de ocio. Estamos hablando de una población arcaica y primaria, un pueblo de unos 14.000 habitantes sin luz, con un índice alto de analfabetismo que llegaba al 70% y unos ciudadanos que sobrevivían principalmente de la pesca, las huertas y el contrabando porque no existían el puerto ni el Hotel Cristina".

El escritor trata de acercar al lector la Algeciras de aquellos años, "la vida social" que experimentó un vuelco con la construcción del ferrocarril. "Los trabajadores tenían que hacer algo cuando terminaban la jornada laboral del tren y empezaron a jugar a la pelota donde podían", cuenta García Corral, que se sumerge en la historia de esos primeros campos de juego en los terrenos del depósito del ferrocarril, la era de los Torres, el Tejar de los Duarte... "Fue a partir de 1902 cuando Comb, un ingeniero de la Railway Company, pidió al Ayuntamiento un terreno para hacer, según dijo literalmente, un equipo de juego de pelota. Inicialmente fue denegado y hubo tira y afloja hasta que poco a poco consiguieron asentarse en la Era de los Torres y unos terrenos cerca del Cristina".

El fútbol se introducía en España desde Gran Bretaña por Vigo, Río Tinto, Jerez, Algeciras y Gibraltar en aquel tiempo. "Se produjo una relación intensa entre Algeciras y Gibraltar, con el fútbol, con la construcción del Hotel Cristina y por el hecho de que la ciudad se convirtió en una segunda residencia para muchas de las élites gibraltareñas. Era como la Marbella del momento", señala.

García Corral cuenta cómo se fue desarrollando el fútbol y su aceptación por parte de una sociedad que al principio incluso se escandalizaba por ver a unos señores en calzones en la calle.

"Me ha servido la experiencia anterior", dice Paco García Corral sobre el año y pico de elaboración de la novela, aunque la idea llevaba tiempo en su cabeza. "Desde que sacamos en Siglo Rojiblanco, con Ricardo Almagro, Los orígenes de un club especial y anteriormente Un equipo de Plata y Un equipo de Copa, me faltaba algo, me faltaba cerrar el círculo de esa parte de la historia de la ciudad, del fútbol y del Algeciras CF y espero haberlo conseguido".

En la novela, García Corral aborda todo lo relacionado con la simbología algecirista, su escudo y los colores blancos y rojos, "unos colores que, cuando llegué a la ciudad en 1977, se podía ver todavía en los taxis porque eran los colores de la ciudad, unos colores relacionados con la Reconquista y con el hecho de que Algeciras sea territorio real", se explaya el autor, que también repasa las siete barras de la camiseta y la corona ducal.

Un balón echó a rodar, publicado por Editorial ImagenTa, será presentado de manera oficial el próximo 7 junio a las 19:00 en el centro documental José Luis Cano de Algeciras. "La fecha está elegida porque ese día se cumplen 114 años de la nota del Heraldo de Madrid en 1909 sobre la fundación del Algeciras CF". No da puntada sin hilo García Corral.

Francisco Sebastián García Corral ha publicado más de una veintena de libros, en su mayoría con Algeciras como escenario principal. Entre sus novelas más destacadas figuran: Un héroe sin lágrimas (2022), Atrapado en una mirada (2021), Un mar de problemas (2019), Memoria de arena (2018), La última imagen (2017), Tiempos en color sepia (2016) o El Extraño (2015 y 2017).