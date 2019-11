Daniel Carrasco, Ana Suárez y Lucía Ibarra ganan el certamen literario de Algeciras Fantástika

La tercera jornada de Algeciras Fantástika, el festival internacional de las artes fantásticas y el terror, ha sido eminentemente literaria. Ya se saben los nombres de los tres ganadores del concurso literario escolar. De entre casi treinta finalistas de otros tantos centros educativos de la ciudad, los vencedores han sido Daniel Carrasco Pulido (colegio Los Alcornocales) con La sorpresa del dragón; Ana Suárez Poncela (colegio Puertoblanco) por La puerta a la lectura y Lucía Ibarra Outón (colegio Puerta del Mar) por Espejos. Cada uno de ellos ha leído su relato de terror y se ha llevado un místico (la estatuilla del certamen) de ocho centímetros de altura además de un lote de libros y otros obsequios. El director de Algeciras Fantástika, Ángel Gómez Rivero, ha presentado luego su libro de relatos Quimeras.

La publicación, editada por Calamar, ha sido regalada al público gracias a los patrocinadores y contiene una antología de 230 relatos en los que Gómez Rivero despliega toda su capacidad humorística, terrorífica y de fantasía además de su profundo saber sobre el complejo mundo de la ciencia ficción.

Los textos han venido publicándose a razón de uno por mes en la Guía del Ocio, una publicación de la que el autor es colaborador. "Son relatos en los que he volcado mis reflexiones, sorpresas y los detalles jocosos a lo largo de siete años", explica Gómez. Añade que, de tener que quedarse con uno solo, elegiría uno que lleva por título El viejo y la luna porque para él tiene un toque sentimental: "Una amiga psicóloga me retó a que lo hiciera con la mayor brevedad que pudiese y, en el momento, le contesté que lo tenía en la cabeza. Ella me dijo que al día siguiente lo tuviera escrito y así fue. Escribo muy rápido. Ese relato en concreto contiene poesía y era todo un reto, en los que me meto con facilidad".

Si el miércoles fue el día reservado para la pintura en la programación, este jueves lo ha sido para las letras. Tanto la entrega de premios a los escolares como la presentación de Quimeras ha tenido como escenario el edificio que lleva el nombre del pintor tarifeño Guillermo Pérez Villalta en la avenida Villanueva de Algeciras.

Luego la actividad de esta tercera y antepenúltima jornada de Algeciras Fantástika se ha trasladado al teatro municipal Florida. Primero la segunda selección de cortometrajes finalistas y, finalmente, el tercero de los largometrajes finalistas: Rock’n’Roll Eddie (Wladcy Przygod. Stad do oblivio) (2019), de Tomasz Szafrański.

Todas estas actividades han marcado el paso del ecuador de Algeciras Fantástika, que concluye el sábado por la tarde en el teatro Florida con una gala de clausura en la que se dará a conocer el palmarés de premiados. Pero para eso queda aún mucha tela que cortar.