Empieza Algeciras Fantástika, algo más que un festival de cine

Algeciras Fantástika ya ha comenzado y, esta vez, no solo como un festival de cine. La apertura a otras parcelas artísticas, como la música, la danza, la literatura o la pintura es una realidad palpable en esta edición de 2019 desde su apertura de este martes y hasta la clausura prevista para el próximo sábado. Diversidad y esfuerzo por mantener una programación llena de actividades. El director del festival, Ángel Gómez Rivero, señala ambos ejes como los fundamentales de una ocasión en la que, también como novedad, se reserva un espacio importante al pujante mundo de los cortometrajes andaluces.

El acto en el Florida, en el que se ha proyectado la película Urubú, dirigida por Alejandro Ibáñez -hijo de Chicho Ibáñez Serrador- ha abierto estos días consagrados a la cultura de lo fantástico y el terror.

Gómez Rivero explica sus sensaciones ante esta edición: "Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano porque el festival no para de crecer y es una cita de carácter internacional y, en mitad de todo este esfuerzo, nuestra preocupación principal es cuidarlo mucho para que no baje su calidad y no muramos en el intento".

El director de Algeciras Fantástika expone que este certamen sigue adelante con una tónica clara de austeridad económica y pocos aunque fieles patrocinadores. Ayuntamiento de Algeciras y Universidad de Cádiz están entre ellos.

"La diversidad y la apertura de horizontes nos marcan este año. Tenemos una casa del terror montada como exposición en el antiguo hospital militar, la presentación de dos libros sobre nuestro género fantástico que son gratuitos y la danza de las bailarinas de Adagio o los músicos del conservatorio Paco de Lucía que suponen un auténtico lujo, además del arte pictórico clásico de Goya y el actual y futuro de Ismael Pinteño. Y mucho público, lo que pasa es que yo siempre quiero más", advierte Gómez Rivero.

El director, profesor jubilado aunque colaborador de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, es un dinamizador cultural junto a su mano derecha en esta tarea, el escritor Juan Emilio Ríos Vera. A la inauguración en el Florida acudieron la concejala de Cultura, Pilar Pintor, y la vicerrectora de la Universidad de Cádiz para el Campus Bahía de Algeciras María del Mar Cerbán.

Programación

Martes (12/11/2019)

Teatro Florida

20:00 h: Inauguración del evento.

Inauguración del evento. 20:30 h: Actuación especial: Orquesta y Banda sinfónicas del Conservatorio Profesional Paco de Lucía .

Actuación especial: . 21:15 h: Proyección informativa de cortometrajes: Realizadores andaluces.

Proyección informativa de cortometrajes: Realizadores andaluces. 22:00 h: Proyección de primer largometraje finalista: Urubú (2019), de Alejandro Ibáñez.

Miércoles (13/11/2019)

Edificio Guillermo Pérez Villalta

12:00 h: Exposición de artes fantásticas: Los caprichos fantástikos de Goya .

Exposición de artes fantásticas: . 19:00 h: Tributo literario: Philip K. Dick.

Teatro Florida

18:00 h: Exposición de artes fantásticas: El tenebrismo fantástiko de los alumnos de I. Pinteño .

Exposición de artes fantásticas: . 20:30 h: Proyección de primera selección de cortometrajes finalistas.

Proyección de primera selección de cortometrajes finalistas. 22:00 h: Proyección de segundo largometraje finalista: El increíble finde menguante (2019), de Jon Mikel Caballero.

Jueves (14/11/2019)

Edificio Guillermo Pérez Villalta

18:00 h: Entrega de premios del Certamen literario Infantil Pequeños Místicos .

Entrega de premios del . 19:00 h: Presentación de la antología de relatos Quimeras, de Ángel Gómez Rivero.

Teatro Florida

20:30 h: Proyección de segunda selección de cortometrajes finalistas.

Proyección de segunda selección de cortometrajes finalistas. 22:00 h: Proyección de tercer largometraje finalista: Rock’n’Roll Eddie (Wladcy przygod. Stad do oblivio) (2019), de Tomasz Szafrański.

Viernes (15/11/2019)

Edificio Guillermo Pérez Villalta

19:00 h: Presentación de la antología de relatos La huella del hombre lobo, de varios autores.

Antiguo Hospital Militar

19:00 h: Casa fantástika del terror. Descarga autotrización para menores.

Teatro Florida

10:00 h : Sesión retrospectiva. El cine de Ray Harryhausen: Simbad y la princesa (1958) , de Nathan Juran.

: Sesión retrospectiva. El cine de Ray Harryhausen: , de 12:00 h : Sesión retrospectiva. El cine de Ray Harryhausen: Jasón y los argonautas (1963) , de Don Chaffey.

: Sesión retrospectiva. El cine de Ray Harryhausen: , de 20:30 h: Proyección de tercera selección de cortometrajes finalistas.

Proyección de tercera selección de cortometrajes finalistas. 22:00 h: Proyección de cuarto largometraje finalista: Cuerdas (2019), de José Luis Montesinos.

Sábado (16/11/2019)

Auditorio Millán Picazo

10:00 h : Sesión retrospectiva. El cine de Ray Harryhausen: El monstruo de tiempos remotos (1953) (VOSE) , de Eugéne Lourié .

: Sesión retrospectiva. El cine de Ray Harryhausen: , de . 12:00 h: Sesión retrospectiva. El cine de Ray Harryhausen: 20 Million Miles to Earth (1957) (VOSE), de Nathan Juran.

Teatro Florida