El fundador de Body Factory niega que Sánchez Rull cobrara una comisión por la adjudicación del centro deportivo

El fundador de la compañía Body Factory, Ángel Luis García Balcones, negó este miércoles que el exalcalde algecireño Diego Sánchez Rull cobrara la comisión que se le atribuye dentro del proceso judicial del Caso Madeja.

La vista que se sigue estos días en la Audiencia Nacional analiza la supuesta red de sobornos de la empresa Fitonovo (propietaria del 49% de Body Factory Gestión) para lograr la adjudicación de contratos públicos mediante el pago de comisiones a funcionarios y autoridades.

Sánchez Rull, que cuando se produjeron las supuestas irregularidades era delegado de Contratación y Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras (2010), está acusado de delitos de prevaricación y cohecho por el supuesto cobro de al menos 148.000 euros a cambio de la adjudicación a Body Factory Gestión del contrato de construcción y explotación del polideportivo El Calvario.

En la sesión, el letrado de Diego Sánchez Rull, Miguel de Jesús Parejas, preguntó al acusado García Balcones si el exedil recibió la entrega del dinero que se le atribuye como mordida. "No se le entrega a Diego Sánchez Rull", respondió el acusado, de forma que se ratificaba en lo expresado en el escrito de acusación.

En dicho documento, según explicó el letrado, se señalaba que el dinero se entregó a un intermediario, Ángel Francisco Cárdenas Rodríguez, pero no a Sánchez Rull.

Declaración de Sánchez Rull

En la misma sesión del miércoles, Sánchez Rull insistió durante su intervención ante el juez en negar todos los cargos por los que ha sido procesado.

El ex alcalde había rechazado un acuerdo con la Fiscalía, que sí aceptaron otros acusados de la pieza sevillana del caso, lo que le ha llevó a dar su testimonio para afirmar que antes de la adjudicación no conocía a Fitonovo y que "nunca" ha recibido dinero de esa empresa. "No conozco a ningún empleado, ni al chico de los recados, esta empresa no había tenido anteriormente actividad ni en Algeciras ni en el Campo de Gibraltar", ha dicho. Además ha negado que recibiera dos pagos de 130.000 y 18.000 euros por el contrato para la edificación del centro deportivo y su explotación por 45 años.

También ha defendido su actuación en el procedimiento de adjudicación, en el que -ha manifestado- no realizó ninguna indicación y siguió el criterio de los técnicos. Durante la mesa de contratación para adjudicar las obras de este complejo deportivo "las puntuaciones se sumaron sin alteración alguna", ha explicado, antes de detallar que estaban presentes el secretario general del Ayuntamiento de Algeciras y el interventor municipal, además de representantes del Partido Popular, entonces en la oposición. También ha asegurado que nunca se produjo una impugnación ni advertencias por parte de de ningún técnico que considerara que los criterios barajados por la mesa se consideraran subjetivos.

El Caso Madeja juzga las supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas a la empresa Fitonovo en Sevilla y Algeciras a cambio de supuestas comisiones a altos cargos, en el que el PSOE e IU figuran como partícipes a título lucrativo. Fitonovo tenía el 49% de Body Factory Gestión, que además era participada en un 51% por Body Factory Franquicias. De ahí la pata algecireña del caso.