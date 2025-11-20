Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras

Los alumnos de varios colegios del Campo de Gibraltar estaban más nerviosos que de costumbre este jueves. Sus centros educativos habían sido seleccionados en la comarca para sumarse al simulacro de evacuación por maremoto coordinado desde la capital provincial. Todo apuntaba a que la alerta a los móviles llegaría apenas tras el cambio de la primera hora a la segunda, sobre las 10:00.
Finalmente, a las 10:13 los profesores han coordinado la salida, ejemplarmente ordenada, de los estudiantes hacia los puntos de refugio previstos por las autoridades.
1/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
2/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
3/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
4/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
5/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
6/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
7/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
8/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
9/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
10/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
11/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
12/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
13/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
14/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
15/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
16/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
17/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
18/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
19/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
20/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
21/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
22/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
23/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
24/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
25/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
26/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
27/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
28/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur
29/29Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Virgen del Mar en Algeciras/Europa Sur