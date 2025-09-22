Fapacsa pide el soterramiento de la vía del tren a su paso por Algeciras

La federación vecinal Fapacsa de Algeciras ha solicitado el soterramiento de la vía del tren a su paso por la ciudad por considerarla "un obstáculo para la conexión" de las distintas partes de la urbe. El colectivo de vecinos ha explicado que "en su día las riberas del río de la Miel y el tren partían en dos la ciudad, desde el este al oeste ya que ambas llegaban hasta el mar. El río se soterró y la vía del tren se retranqueó desde el muelle hasta su actual ubicación a la altura de la antigua carretera Nacional 340, que por cierto también dividía la ciudad de sur a norte. Desde la década de los años 60 la situación ha cambiado algo, pero siguen fragmentando la ciudad".

"Es hora que Algeciras quede totalmente conectada y para ello se impone abordar obras emblemáticas de las que desde hace años se viene hablando. La primera el soterramiento de la vía del tren. La segunda solucionar los cruces de San José Artesano con la Granja y el de El Rinconcillo con la Colonia San Miguel.

Fapacsa ha solicitado que estas actuaciones sean realizadas "con urgencia" para "mejorar sustancialmente la vida de las personas residentes en Algeciras, además de prever posibles situaciones de alarma que requieran el urgente desplazamiento de masas de población". Para Fapacsa, el pretendido proyecto de remodelación del Acceso Norte debería recoger el soterramiento de la Nacional 340 a su paso por San José Artesano hasta conectar con el mencionado Acceso Norte.

Eliminación paso a nivel de La Perlita

En cuanto al proyecto de ensanche de la vía del tren y la supresión del paso a nivel de La Perlita, sufragado por Adif y la APBA, para el cual el Ayuntamiento dedicará 250.000 euros para expropiaciones y 500.000 para acondicionamiento del viario, la Federación entiende que es un proyecto que no hubiera sido necesario de haberse planificado con tiempo el soterramiento que se demanda.

Fapacsa, no obstante, refiriéndose al mencionado proyecto del paso a nivel, subraya "la escasa información que los ciudadanos en general y los vecinos afectados, en particular, tienen de las obras que se va a llevar a cabo, desconociéndose la envergadura de las expropiaciones o si alguna calle verá restringido su paso". Por dicho motivo, la Federación exigen tanto de los responsables municipales como de la APBA y Adif amplíen la información sobre las obras a ejecutar.

El colectivo vecinal insiste en que "se debe planificar el soterramiento de las vías del tren y que mientras las obras correspondientes no se lleven a efecto, deben proyectarse dos puentes que salven las vías y que permitan el tránsito de personas y vehículos tanto en el actual paso a nivel de La Perlita como en el Puente del Caracol". Ambas obras, según la Federación, "facilitaría la conexión de la Piñera con el centro de la ciudad", así como ofrecer un acceso alternativo de la zona sur hacia el resto de la ciudad. "Lo contrario vulnera el derecho de la ciudadanía a la movilidad y genera exclusión social", ha concluido la federación vecinal su comunicado.