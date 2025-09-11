Algeciras eliminará el paso a nivel de La Perlita con un proyecto de 3,7 millones de euros

Suprimir un paso a nivel en pleno casco urbano nunca es sencillo: hay que coordinar organismos, cuadrar presupuestos y, sobre todo, convencer a los vecinos de que la espera merecerá la pena. En Algeciras, el primer gran escollo parece ya superado. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el convenio firmado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y el Ayuntamiento, que hará posible la eliminación del paso a nivel de La Perlita.

El proyecto contempla la construcción de un paso inferior en el punto kilométrico 175/634 de la línea convencional Bobadilla-Algeciras, que conectará el barrio de La Perlita con el lado norte de la vía férrea. Esta actuación permitirá enlazar el centro de la ciudad con la autovía A-7, integrar los nuevos desarrollos urbanísticos de Alamillos Este y Oeste, y resolver la actual discontinuidad de la calle La Perlita. Además, facilitará el acceso público a nuevas dotaciones y equipamientos en una zona que arrastra importantes carencias.

La inversión total asciende a 3,75 millones de euros. Adif y la APBA aportarán 1,5 millones cada uno, mientras que el Consistorio destinará 750.000 euros, destinados tanto a expropiaciones como a la urbanización de la zona.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha destacado que “la publicación del convenio en el BOE es un nuevo paso hacia la materialización de un proyecto que no solo reforzará la seguridad de los vecinos de La Perlita, sino que también contribuirá a la mejora del trazado ferroviario”.