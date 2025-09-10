Paralizada una obra ilegal en la calle Tarifa de Algeciras tras una intervención de la Policía Local

El Ayuntamiento de Algeciras, a través de la Delegación de Urbanismo y en colaboración con el Grupo de Policía Urbanística y de Medio Ambiente (Puma) de la Policía Local, ha paralizado y precintado una obra ilegal en la calle Tarifa. Así lo ha informado la teniente de alcalde responsable del área, Yéssica Rodríguez.

La intervención se produjo después de que los agentes de la Policía Local comprobaran que en una vivienda en proceso de reforma integral se estaban ejecutando divisiones para habilitar numerosas habitaciones en todas las plantas. Además, los trabajos unían la construcción entre dos números distintos de la misma calle, sin contar con la preceptiva autorización municipal.

El propietario del inmueble ha recibido la orden de suspender de forma inmediata los trabajos. En caso de incumplimiento, el expediente se remitirá a la Fiscalía y se impondrán multas coercitivas de entre 600 y 5.000 euros, equivalentes al 10% del valor de las obras ejecutadas por cada periodo de incumplimiento, que será como mínimo de diez días.

Rodríguez ha señalado que en la misma zona se han realizado otras inspecciones que derivarán en nuevas actuaciones en los próximos días. Además, ha subrayado que el equipo de Gobierno mantendrá una vigilancia activa para garantizar el cumplimiento de la disciplina urbanística, tanto en obras en curso como en la lucha contra ocupaciones ilegales de terrenos.

“Este equipo de Gobierno no va a cejar en su empeño de hacer que se cumpla la legalidad”, afirmó la edil, recordando los seis operativos recientes en la zona de Los Pastores y advirtiendo de que se desarrollarán más en otros puntos del municipio.