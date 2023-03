Decenas de personas arropan en Algeciras a la familia de la bebé fallecida tras demorarse su traslado a Cádiz

Decenas de personas han arropado este sábado al mediodía en la Plaza Alta de Algeciras a la familia de Lydia, la bebé que nació de forma prematura en el hospital Punta de Europa de Algeciras y que falleció al día siguiente en el Puerta del Mar de Cádiz después de que su traslado en ambulancia se demorara durante horas por una avería.

En una concentración silenciosa convocada por la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar -con la asistencia de miembros del PSOE pero no del PP-, tanto la presidenta del colectivo, Paqui Bautista, como el abuelo de Lydia, Juan Jesús Tineo, han demandado más personal y medios en los hospitales de la comarca para evitar traslados a Cádiz y con ello, hacer que la situación no se repita.

Bautista ha ido más allá y ha solicitado la dimisión del gerente del Área de Gestión Sanitaria Oeste y de los responsables de la "ineficaz gestión" para evitar que se vuelvan a producir "estos lamentables hechos"

"La Administración debe dotar a los dos hospitales de personas y medios necesarios para evitar tantas derivaciones a Cádiz, que ponen en algunos casos en serio peligro la vida de los pacientes. Es un clamor que no es atendido por sus competencias", señaló la presidenta de la Coordinadora. "La desprotección a la que estamos sometidos que cuesta vidas", abundó Bautista, que ofreció a la familia de la pequeña fallecida toda la ayuda que necesite por parte del colectivo.

Juan Jesús Tineo mostró su agradecimiento a los asistentes a la concentración. "La intención es hacer justicia por Lydia y que no vuelva a ocurrir en el Campo de Gibraltar y en ningún sitio. Que nos hagan caso. No es justo que los dos hospitales no tengan recursos. Ahora mismo no tengo palabras. Gracias y justicia por Lydia", dijo el abuelo de la pequeña fallecida.

Sin respuestas

Del suceso hace ya más de dos semanas y la familia de Lydia sigue sin respuestas. "Nadie nos ha dado una explicación ni se ponen en contacto con nosotros", asegura Juan Jesús. "Lo que contamos es lo que hemos visto, en ningún momento dicen que lo que decimos no sea así", incide el abuelo de la pequeña. La única comunicación que han recibido, asegura Tineo, es que el hospital ha abierto una investigación al respecto para evitar que se repita.

"El primer fallo se produjo cuando rompió aguas porque no se la llevaron a Cádiz en helicóptero al no haber ambulancia. No nos explican por qué no se hizo", clama el padre de María Jesús, madre de la bebé fallecida. "Nosotros no culpamos a los trabajadores del hospital, se portaron bien con nosotros. Hubo fallos pero no les echamos la culpa a los médicos. De las ambulancias no tengo el informe así que no puedo decir nada", comenta.