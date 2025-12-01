La Escuela de Artes de Algeciras se asoma al mar con el derribo de los antiguos pisos militares de Virgen del Carmen

La Escuela de Artes y Oficios de Algeciras se asoma al mar con el derribo de las antiguas viviendas militares de la Avenida Virgen del Carmen. La empresa navarra Erri Berri afronta esta semana la recta final del proceso de demolición del edificio que dará paso un nuevo espacio público proyectado hace más de diez años.

Erri Berri ha ejecutado ya la demolición de las plantas superiores con una gran grúa que se ha retirado este lunes. Ahora, las labores se centran en la retirada, mediante camiones, de una ingente cantidad de escombros acopiados en la parcela. Por el momento, del perfil del edificio queda planta baja en la cara de la fachada principal que hace las veces de cierre perimetral a la zona de trabajo.

El bloque, con bajo y dos plantas, apantallaba a la Escuela de Artes y Oficios que logra ahora una nueva vista hacia la ciudad y mayor protagonismo en el entorno del Lago Marítimo, situado justo enfrente. La idea pasa por abrir un espacio público que permita conectar la avenida y este centro educativo con los edificios de la Fundación Campus Tecnológico y el Centro Documental José Luis Cano, que habían quedado constreñidos por la construcción de un bloque de viviendas de seis alturas en la calle Capitán Ontañón. La futura plaza estará enfrente del Lago Marítimo.

Labores de desescombro en el edificio en demolición, este lunes. / Erasmo Fenoy

La parcela, de 11.300 metros cuadrados, se integra en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) proyectada por el Consistorio algecireño en este tramo de la avenida Virgen del Carmen entre las calles Fuerte Santiago y Juan Pérez Arriete, la calle Fray Tomás del Valle, la avenida Capitán Ontañón, el tramo de Blas Infante paralelo al parque y la cuesta de Fuerte Santiago.

Esta intervención se encuentra recogida en el convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Algeciras el 28 de abril de 2015. El convenio establecía como objetivos, para el Ayuntamiento, la obtención de suelo para destinarlo a equipamientos públicos no lucrativos en áreas urbanas que carecen de tales usos, y por parte del Ministerio de Defensa conseguir los recursos necesarios para viabilizar el desarrollo de los planes de inversión de las Fuerzas Armadas. Tras el convenio, fue necesaria una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que fue aprobada en sesión plenaria el 30 de septiembre de 2019.