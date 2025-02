“Ser autocríticos nos ha permitido crecer y recuperar el patrimonio humano”

Algeciras/La regidora de la corporación del Jueves Santo de Algeciras repasa la actualidad de la hermandad, subraya la recuperación del patrimonio humano y defiende la gestión de su junta de gobierno.

Pregunta.Un año y medio después de la toma de posesión, ¿compensa presentarse a hermano mayor en Algeciras?

Respuesta.Sí, rotundamente. Aunque después de una Magna me encontré con un patrimonio artístico descuidado, un Jueves Santo por planificar y sin bandas contratadas a pocos meses. Y con el factor humano más menguante aún, en número de hermanos. Trabajamos con el objetivo de recuperar y atraer a los hermanos y su participación. El patrimonio más importante que tiene una cofradía son sus hermanos. De ello nos hemos preocupado y trabajado sin descanso.

P.Doy fe de ver la puerta de la calle Agustín Bálsamo siempre abierta y con muchas personas cada tarde.

R.Todos los martes tenemos el día de atención al hermano, algo que ahora es diario por la cercanía con la Cuaresma. Tenemos un taller de costura propio y en los cultos de la Amargura juraron hasta 30 hermanos nuevos, mientras que en los cultos del Nazareno jurarán otros tantos. Y se puede comprobar igualmente en cada ensayo de costaleros, con más de 100 personas en la casa de hermandad. Cuando ves la respuesta por parte de los hermanos te motiva a seguir trabajando.

P.Entonces, ¿dónde nace la cierta animadversión que se percibe?

R.Entendemos nuestra hermandad, el trabajo y la vida en ella como la forma y el método por el que manifestar nuestro amor y devoción a los sagrados titulares. Todo hermano que no esté en esa línea, entiendo que marcha por el camino equivocado. Hay que escuchar y atender críticas y opiniones contrarias, pero condeno los bulos, insultos e injurias, siempre detrás de un perfil anónimo o falso, más cuando toman un carácter personal. Las puertas de la casa de hermandad están completamente abiertas y tanto yo como la junta de gobierno estamos a disposición de todos los hermanos para aclarar, atender o solventar cualquier cuestión o duda que tengan. Y siempre está el cabildo de hermanos, ésa es su razón.

P.¿Qué ha sucedido con las papeletas de Navidad?

R.Un tema aún más sencillo de aclarar. La hermandad, como otras tantas, sacó este año a la venta décimos de lotería y participaciones. En nuestra responsabilidad se encuentra pagar las participaciones, como reza el comunicado, y así lo estamos haciendo. La hermandad lo que no puede abonar son décimos, ni ésta ni ninguna, eso se cobra en las pertinentes administraciones de lotería.

P.¿Y respecto a la subvención de la restauración del Cristo de la Fe? También está siendo un tema de debate.

R.Heredamos un problema de una mala praxis de la anterior junta de gobierno, de la cual yo era vicehermana mayor, no eludo mis responsabilidades. Se entendió que había que restaurar la imagen pero se cometieron errores en la formulación del expediente que derivó en un embargo, por parte de la Junta de Andalucía, cercano a los 9.000 euros. Hemos logrado hacer ver a la Junta que el embargo no correspondía por no haberse notificado de forma pertinente.

P.¿El nombramiento de los cargos de confianza busca, entiendo, aportar lo mejor para el beneficio de la hermandad?

R.Hacemos los nombramientos teniendo claro que queremos a los mejores en cada parcela. La junta de gobierno tiene asuntos más relevantes que atender que estar pendientes de un ensayo o de la composición de una cuadrilla de costaleros. Teníamos un problema real en las cuadrillas que afortunadamente hoy no existe. Hay cuadrillas dobladas, aspirantes en lista de espera y un ambiente excepcional entre costaleros. También me enorgullece resaltar la reconexión con el sector portuario. En muchas ciudades existen hermandades muy gremiales y el Nazareno, por tradición, filosofía y personalidad, siempre mantuvo un vínculo muy estrecho con el sector portuario. Las relaciones hoy están muy vivas.

P.Todo esto suena a tener que remar mucho, no sólo en lo económico.

R.Una hermandad, cuando sucede un cambio de mando y junta, comienza “de nuevo” cada cuatro años. En nuestro caso, nos hemos centrado en tratar de recuperar el patrimonio humano. La corporación estaba a unos niveles muy bajos, una cuestión que se había trasladado también a las cuadrillas de costaleros. Nuestra primera tarea fue ser autocríticos, asumir nuestros fallos y deficiencias y comenzar a trabajar en subsanar, corregir y mejorar todas esas parcelas. Ser autocríticos nos ha permito crecer y recuperar el patrimonio humano.

P.Y por supuesto, todo lo positivo por las que ilusionarse.

R.La hermandad tiene muchos proyectos en agenda que irán tomando forma a medida que el contexto y las posibilidades económicas así lo permitan. Se pondrán en conocimiento de los hermanos y se llevarán a cabildo y los hermanos decidirán en ese foro, el adecuado, si procede o no. Hay un proyecto nuevo de enser para este Jueves Santo, una donación de un grupo de hermanos vinculados a la cuadrilla del señor, que se expondrán en el cabildo y se mostrará el boceto, entre otros.

P.Hay una pregunta que me gusta lanzar a los hermanos mayores porque entiendo es el termómetro y pulso de una cofradía: ¿crece el número de nazarenos?

R.Sí, absolutamente. Además de ser un proyecto muy definido para esta junta de gobierno, tratamos de dar un apoyo a los hermanos a través del taller de costura. En esta fecha ya tenemos terminados más de 25 nuevos hábitos y seguimos con muchos más encargos. Eso detecta la vida, dinamismo y savia nueva en la corporación. Defendemos como la principal bandera del proyecto poner en valor el patrimonio humano.

P.¿Es de lo qué estás más orgullosa?

R.Así es. De proyectar una imagen de unidad, hermanamiento y de mucha vida en la cofradía. Veo los vídeos de 2024 y noto ese cambio. Es muy gratificante ver que dan fruto los esfuerzos y trabajo, tanto en cultos externos como internos.