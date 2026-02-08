Paloma Fernández Gomá presenta su nuevo poemario 'La travesía del verso': un viaje poético entre palabra y sentimiento

Paloma Fernández Gomá (Madrid, 1953), poeta profundamente comprometida con la palabra y con la creación de espacios de encuentro literario, presenta su último poemario La travesía de verso. Desde muy joven ha vinculado su trayectoria profesional a la poesía y a la difusión cultural, entendiendo la literatura como un puente entre personas y los territorios. Ese compromiso se refleja de manera especial en la revista Dos Orillas, proyecto que se ha convertido en un lugar de diálogo vivo entre autores de distintos ámbitos y generaciones. Su escritura, marcada por la reflexión, el viaje, encuentra una nueva expresión en su último poemario, presentado recientemente como una obra de madurez y fidelidad a su voz poética.

Pregunta.¿Cómo describe su primer encuentro con la poesía y también cuáles fueron sus mayores influencias literarias?

Respuesta.Mi primer encuentro con la poesía fue bastante temprano, durante mis estudios para ser profesora, junto a mis compañeros de promoción, aunque en ese momento no publiqué nada. Mis primeras publicaciones surgieron gracias a mi encuentro con Domingo F. Faílde, un poeta algecireño que realmente me animó a publicar. A partir de ahí, pude publicar mi primer libro, El ocaso de girasol, en colaboración con la Fundación José Luis Cano. Ese fue mi primer lanzamiento.

P.Al leer su obra, el mar, las orillas y la noción de frontera son temas recurrentes. ¿Qué significado simbólico tienen estos elementos en su escritura?

R.Estos elementos surgieron en mí desde que llegué a Algeciras, en el año 1969. El Estrecho es una zona única porque se comunican dos continentes, dos culturas próximas y distantes a la vez. Y también tenemos Gibraltar con toda la influencia inglesa. Además, el Campo de Gibraltar fue siempre una zona con muchos visitantes y muy habitada, culturalmente y lingüísticamente. Creo que hay una responsabilidad de llegar a un conocimiento y una reflexión. Y todas estas palabras me desembocan en la poesía. Considero que el conocimiento con el otro es enriquecedor en todos los sentidos.

Paloma Fernández Gomá / Erasmo Fenoy

P.'Dos Orillas' aparece como un proyecto literario singular con vocación intercultural. ¿Qué importancia tiene para usted este puente cultural entre ambas orillas del Mediterráneo?

R.Dos Orillas nace de una responsabilidad cultural, relacionada con actividades de cultura y premios de poesía. A partir de eso hicimos una antología con el apoyo de Domingo Faílde. No podía dejar esa antología ahí, sentía que había que hacer algo más. Ese ‘algo más’ fue fundar una revista, que inicialmente se llamó Tres Orillas y luego pasó a llamarse Dos Orillas. En 2012 se retomó y desde entonces no ha dejado de publicarse hasta hoy. A lo largo de su historia, la revista ha contado con el apoyo de distintas instituciones, como el Instituto Transfronterizo o la Junta de Andalucía. Pero también es un proyecto muy personal, llevado adelante junto con la editorial de Tarifa Imagenta y el Ayuntamiento, que se encargan de publicarla y promocionarla. Además, colaboran personas de Latinoamérica, por lo que podemos decir que la palabra ‘orilla’ trasciende fronteras a través de la revista y sus publicaciones.

P.Usted recibirá próximamente la medalla de San Isidoro de Sevilla. ¿Representa la concreción de su trayectoria literaria y su labor al frente de 'Dos Orillas'?

R.¡Claro! Es para mí una gran alegría que la Unión Nacional de los Escritores de España me haya concedido esta medalla de San Isidoro de Sevilla, por lo cual estoy muy agradecida. Y se me va a entregar el 18 de abril en Málaga. De hecho, es un reconocimiento a mi labor literaria y también intercultural. Puedo añadir que la revista Dos Orillas recibió el Premio Mecenas en 2021, lo que también supuso un gran reconocimiento a la labor de la revista a lo largo del tiempo.

pic-20260121T125601S0002A1 / Erasmo Fenoy

P.En relación con su nuevo poemario 'La travesía del verso', ¿qué le impulsó a escribirlo y qué temáticas aborda?

R.Hacer poesía nace de dentro; escribir para mí es una necesidad. Son 18 poemas. Al fin y al cabo, las temáticas son las mismas: el Estrecho, la conciencia, la intimidad, el desarrollo personal, todo lo que en el ser humano tiene de espiritual y que le hace reflexionar.

P.¿Este poemario refleja la madurez de su trayectoria como poeta y su experiencia al frente de 'Dos Orillas'?

R.Creo que este poemario refleja un momento de madurez en mi trayectoria como poeta, porque en él se mezclan la experiencia, la observación y la introspección que he ido acumulando con los años. Al mismo tiempo, mi trabajo al frente de la revista Dos Orillas me ha permitido abrirme a otras voces, otras formas de mirar el mundo, y todo eso también se percibe en los poemas: hay un diálogo constante entre lo personal y lo colectivo, entre la vida interior y la mirada hacia los demás.