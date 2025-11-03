La escritora Paloma Fernández Gomá, reconocida con la Medalla de San Isidoro de Sevilla

La escritora Paloma Fernández Gomá, residente en Algeciras desde 1969, recibirá el próximo 18 de abril la Medalla de San Isidoro de Sevilla, el máximo galardón de la Unión Nacional de Escritores de España (UNEE), en reconocimiento a su dilatada trayectoria literaria y a su compromiso con el diálogo cultural entre España y Marruecos.

El acto de entrega, que se celebrará en la Casa de Melilla en Málaga, estará presidido por el presidente nacional de la UNEE, Juan Carlos Heredia, y se enmarca dentro de las actividades del Mes del Libro, en un encuentro que reunirá a autores y representantes del mundo de la cultura de distintas provincias españolas.

Heredia ha destacado de Fernández Gomá su capacidad de “acercar realidades culturales distintas a través de la palabra escrita”, especialmente mediante la revista Dos Orillas, publicación que dirige y fundó, y que se ha convertido en un espacio de encuentro para escritores españoles y marroquíes.

Maestra y profesora diplomada en Geografía e Historia, Fernández Gomá ha dedicado buena parte de su carrera a fomentar el entendimiento entre ambas orillas del Mediterráneo. Es miembro de honor de la Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española (AEMLE) y miembro del Club de Amigos de Marruecos en España, además de haber sido asesora literaria del Instituto Transfronterizo del Estrecho de Gibraltar.

Codirige junto al poeta Aziz Amahjour la colección de poesía Voces del Estrecho, publicada por la editorial Diwan Mayrit, y es académica de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y consejera de Número del Instituto de Estudios del Campo de Gibraltar.

Autora de veinte libros de poesía y uno de narrativa, su obra ha sido traducida a numerosos idiomas —entre ellos árabe, francés, inglés, italiano, rumano y griego— y forma parte de antologías nacionales e internacionales.

En reconocimiento a su labor cultural y su vínculo con la ciudad, Fernández Gomá fue distinguida con la insignia de Algeciras, que concede el Ayuntamiento con motivo del Día de Andalucía.

La Medalla de San Isidoro de Sevilla viene así a coronar una trayectoria marcada por el compromiso, la interculturalidad y el amor por la literatura, consolidando a Paloma Fernández Gomá como una de las voces más relevantes del panorama literario andaluz y transfronterizo.