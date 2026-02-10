"Llevo a Paco de Lucía en el corazón, en el pensamiento y en el alma"

Noelia Sánchez Barea (Algeciras, 1975) pasó a ser conocida como Noelia Sabarea por recomendación de la propietaria de Guitarra Show, un local que ya no existe en la ciudad y que fue en su día sala para espectáculos. Bailaora, coreógrafa y profesora de flamenco, ha llevado su arte por los cinco continentes, y mantiene en el barrio de La Granja su academia, a la que acuden estudiantes españolas y de muchos de los países dónde ha impartido sus clases. El próximo 13 de febrero actuará en el Centro de Interpretación Paco de Lucía con un espectáculo que ha titulado Para ti, Paco.

Escuchaba siendo niña cómo sonaba la guitarra de Paco de Lucía en casetes. "Es más, la noche antes que muriera Paco estaba yo aquí, en mi academia, disfrutando con Almoraima", recuerda. Empezó a aprender a bailar con su tío, Manolo Barea, por sevillanas, y continuó su formación en Algeciras con Maruja Alcántara, Mari Trini y Andrés Rodríguez, el guitarrista. "Mi infancia pasó de la muñeca a meterme de lleno en el flamenco. Mi pasado está ahí, todo, en la Sociedad del Cante Grande, en La Bajadilla", afirma.

Qué vale un paso si no hay una emoción detrás o un mensaje que tú quieras transmitir.

Noelia no entiende el baile a partir, exclusivamente, del aprendizaje de una serie de movimientos. "¿Y si yo te digo que si quieres ser una buena bailaora o un buen bailaor no solo tienes que ver baile, sino que tienes que escuchar más cante que ver baile? Fíjate lo que te digo. Porque esto es una comunicación, es un diálogo. Entonces, si yo bailo y aprendo a bailar, yo puedo aprender a bailar muy poquito, pero si yo escucho cante y le bailo al cante con sentido, que ese diálogo tenga sentido...", explica. El compás se da por descontado que es la primera premisa, porque "si no está, apaga y vámonos".

Ha enseñado a bailar a personas sordas y a otras con ceguera total. Piensa que todo se puede educar, sumando conocimiento de cada uno de los cantes, de brazos y piernas, y de todos los medios, ya sea un mantón o un bastón, "pero qué vale un paso si no hay una emoción detrás o un mensaje que tú quieras transmitir. Es que no valdría para nada el flamenco, y soy profesora, que vivo de los pasos que monto, perdona, pero es que no tiene sentido".

A todo eso se debe añadir, en su opinión, la literatura flamenca, expuesta en sus letras y en las reflexiones de quienes lo han interpretado o de quienes lo han destripado a partir de analizar a los flamencos. "Se habla poco de eso. En la copla si se mientan mucho a los autores, pero en el flamenco, aunque fueran muchas letras anónimas, yo las veo letras como un pilar súper importante", declara Sabarea.

En la Casa de Paco mostrará su forma de entender el baile y el flamenco con una premisa: "Tu persona tiene que estar por encima de las coreografías y de los pasos que tú vas a hacer, porque eso solo te vale como una imagen, pero tiene que florecer más en ti la energía que tú quieras transmitir, el sentimiento, la emoción, lo que tú estás viviendo. Y yo a veces estoy flotando, parece que estoy en otra dimensión. Es decir, que la Noelia profesora ahí no existe".

Noelia Sabarea, en su academia de baile / Erasmo Fenoy

El espectáculo que ofrecerá Noelia Sabarea tendrá baile por seguiriyas, bulerías, algo del flamenco más tradicional, pero se notará que está pensado para Paco de Lucía. "Lo tengo en mi pensamiento, en mi corazón y en mi alma", confiesa. "Con toda la técnica que tenía, que volvió bocabajo a los guitarristas, a los cantaores y a las bailaoras, que te puedes volver loca cuando intentas coreografiar a Paco. Con todo eso, me quedo antes con la inspiración, que es brutal, y no solo lo digo en lo profesional, sino también en lo personal", añade.

Le acompañarán Gaspar Rodríguez a la guitarra, y el sanroqueño Manolo Peralta y la jerezana Tamara Tañé al cante. Tras su paso por el Centro de Interpretación Paco de Lucía presentará espectáculo en el Festival Off de Jerez, el día 23 del mismo mes de febrero, y luego tiene en agenda gira por Holanda, Alemania y citas a punto de cerrar en Portugal y Barcelona.