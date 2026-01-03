Noelia Sabarea y La Reina Gitana, en la programación de enero y febrero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía

La actuación de Noelia Sabarea en el Encuentro de Guitarra Paco de Lucía en 2022.

El Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras ha dado a conocer la programación de eventos culturales que se desarrollarán en sus instalaciones durante los meses de enero y febrero de 2026. La programación está coordinada por la Delegación de Cultura, dirigida por la teniente de alcalde Pilar Pintor, y busca acercar el flamenco y la música a todos los públicos en un espacio emblemático de la ciudad.

La programación dará inicio el jueves 15 de enero a las 19:00 con la actuación de Miguel de Tena al Cante y Juan Gómez Niño de la Escalerilla organizada por la Peña Flamenca Flores de Algeciras en el auditorio La casa de Paco. En el escenario estarán

El viernes 16 de enero, a la misma hora, será el turno del baile flamenco con David Lozano y su espectáculo Mi sentir flamenco. Le acompañarán al cante Tarasco y Toñi Nogaredo, a la guitarra Salvador Andrades y en la percusión Pepe Rodríguez.

El sábado 17 de enero, la pianista Rosario La Reina Gitana presentará su espectáculo Sensaciones, acompañada por Delia Peña en la flauta travesera y Rafael Fernández en percusión.

El mes de enero finalizará con el recital Guitarra sola de José Manuel León, con la colaboración de Ángel Sánchez Cepillo al cajón y a las palmas.

Febrero: Recitales y homenajes

El mes de febrero comenzará el viernes 13 a las 19:00 con el espectáculo de la bailaora algecireña Noelia Sabarea, titulado Para ti, Paco, acompañada a la guitarra por Gaspar Rodríguez y al cante por Manuel Peralta y Tamara Tañé.

El viernes 20 de febrero, a la misma hora, tendrá lugar un recital de guitarra a cargo de Antonio Sánchez, que contará como artista invitado con Antonio Martín.

La programación bimensual concluirá el viernes 27 de febrero, con un recital de cante de Jesús Méndez, acompañado por el guitarrista Vicente Santiago y los palmeros Diego Montoya y Manuel Salado.