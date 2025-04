"Quitaría la fuente de la Plaza Alta y pondría al Quijote en vespa"

Algeciras/María Platero (Algeciras, 1973) ama el cine y la literatura, es licenciada en Filología y Comunicación Audiovisual, cuenta con máster en Empresas Audiovisuales y es profesora en el IES Kursaal. Un día decidió dar un cambio radical a su vida, que transcurría entonces en Madrid, con viajes a Barcelona, entre despachos de directores de marketing, cadenas de televisión y productoras de cine. Fue una "decisión de vida", como ella dice, para estar cerca de sus padres, que habían enfermado.

Volvió a Algeciras. Su familia es muy amplia. "Entre los Gonzalo-Platero y los Blanquer, media Algeciras es prima mía", afirma. Autora de El invierno de las vírgenes, su primera novela, que publicó en 2024, recibió una inesperada propuesta. El músico tarifeño-algecireño Rafael Álvarez, presidente de la Asociación La Bohemia, le pidió que escribiera el libreto de un nuevo espectáculo, que debía adentrarse en alguno de los clásicos de la literatura española.

El resultado es Don Quijote... en un lugar de la mente, una tragicomedia lírica que se estrenará en el Teatro Florida de Algeciras el próximo 26 de abril. Alumnos de bachillerato de la Escuela de Artes han realizado el diseño de vestuario y escenario, y Rafael Álvarez es el autor de la música original.

Pregunta.Entre novela y libreto atraviesa un momento de primeras veces.

Respuesta.Soy valiente. Estaba impresionada de que me llamara Rafael Álvarez por lo que estaba logrando con La Bohemia. Empecé a investigar y a pensar. Me di cuenta de que por más que miraba no había nada de Don Quijote antes de Don Quijote. Lo que no había era una obra sobre Alonso niño.

P.Una precuela.

R.Cuando Cervantes escribe El Quijote, Don Quijote tiene una edad. Pero ya estamos en el siglo XXI, y se requiere una revisión del personaje.

P.En su libreto si está el Quijote que todos conocemos.

R. Creo que sí, porque además me he preocupado, igual que hacía Cervantes, en intercalar prácticamente todo lo fundamental, que está muy condensado, pero al Quijote le he puesto a reflexionar porque llega un momento que a uno le tiene que pasar eso. Cuando uno ve que se va, se prepara para la marcha.

P.La muerte está muy presente en sus obras.

R.La muerte es vida. Si tú tienes presente la muerte en lo cotidiano, yo creo que la perspectiva de la vida cambia. Lo que está pasando es lo único que es real. Todo lo demás son inventos.

La autora del libreto de "Don Quijote, en un lugar de la mente", ante la iglesia de La Palma / CLAUDIO PALMA

P.Dos frases que pueden definir su libreto: "Muchos libros tiene dentro y peleas muy poco".

R.Hemos digerido a Cervantes mal a lo largo de la historia en un punto. Y es que el personaje de Quijote ha conseguido estigmatizar la lectura. Esto es algo que a mí me rebela, porque he sido y soy una lectora devoradora de libros. Creo que las personas que tenemos muchos libros dentro nos hemos entrenado para muchas vidas, y eso te ayuda a saber todas las batallas que no merece la pena pelear.

"Pararse a leer se ha convertido en lujo" — María Platero

P.¿A dónde nos lleva eso?

R.Veo que hay mucha gente que explota de una manera muy gratuita y muy violenta. En esta sociedad la violencia cada vez está más presente. Entre que no tenemos tiempo y que nos han robado toda la reflexión, de repente, ante cualquier adversidad, la primera respuesta es la violencia. Pararse a leer se ha convertido en lujo.

P.Otra de sus frases: "Sin lucha nadie creerá en nadie".

R.Es que estamos aborregados. La sociedad del bienestar nos ha llevado a un egoísmo colectivo que está ya fuera de toda la razón. Es muy difícil que tengamos una conciencia sobre lo fundamental que nadie nos puede arrebatar. Me molesta mucho que a la gente se le llene la boca con la palabra libertad cuando lo que hace es restar libertades sistemáticamente, con todas las herramientas que tiene. Lo digo en el libreto: "libre es el que no tiene hambre; libre es el que puede irse con quien quiera, cuando quiera". Eso es libertad.

P.¿Su Quijote es una reflexión sobre la libertad?

R.Totalmente. A mí me gustaría que quedara el mensaje de que es posible hacer las cosas de otra manera, porque tenemos negada la posibilidad de que hay otra manera. Buscas la historia de nuestra civilización y desde la Grecia clásica empieza a enumerar héroes, los locos, los héroes trágicos, cómo acababan todos, fatal.

P.¿El amor puro es una locura?

R.Claro, pero es que el amor puro es dar. Es que no hay otro amor. Si de verdad solamente pensáramos en eso...

P.¿Y el humor es cosa seria?

R.El humor es serio, serio, y es inteligente, pero estar aborregados hace que la gente deje de ser inteligente. Esto es un problema, porque hoy todo molesta. Todos tenemos una inquisición dentro. Estoy muy contenta con, por ejemplo, el primer premio de chirigotas en Cádiz, 'Los Calaítas'. Hoy, al humorista Eugenio no lo toleraríamos por su acento catalán. Hemos dado pasos atrás.

P.En su Quijote también se defiende que el silencio ante la injusticia no debe ser la actitud.

R.En general, nunca. Estamos hablando de que la pausa nos permite también expresarnos, pero siempre recuerdo una frase sobre la pared en un espacio de una casa okupa del Patio Maravillas, en Madrid, donde participaba en un taller de escritura. La única pintada que teníamos en ese espacio decía "lo más malo de la gente mala es el silencio de la gente buena". Quedarse callado se está convirtiendo en algo que se incentiva.

P.Antes muchos se quedaban callados porque pensaban que la sensatez era algo común, ¿no?

R.Claro. Ahora como hablan muchas veces los insensatos, los sensatos nos empezamos a rebelar. Es que está la cosa llegando a un punto. Hay quien siente miedo. ¿Miedo a qué? Y en este país viene de un sitio muy, muy concreto. Me di cuenta de que ya en Cervantes estaba en "al buen callar le llaman Sancho". ¿Sancho? Hasta que Sancho acaba todo su camino de quijotización... ¿Quién es? Un analfabeto, sumiso, sometido... Un prenda que está pendiente de que le llegue la ínsula que le han prometido... Es que claro, ese es el buen callar.

P.¿Entre los Quijotes que existen en Algeciras cuál elegiría?

R.La parte de mí, más de cine, por supuesto diría que el de la Escuela de Artes, porque es una transformación. Es también un humor muy inteligente. La parte de filóloga, enamorada de la tradición, diría que el de la Plaza Alta. Yo pondría el Quijote de la Escuela de Arte en la fuente. Quitarme la fuente y ponerme el Quijote ahí sería un símbolo. Eso transformaría la ciudad. Si es que Algeciras es eso. Los algecireños lo hemos destilado en un alambique con muchas esencias. Entonces, tenemos una tradición que yo además disfruto, pero nosotros somos frontera, fundamentalmente. Lo que nos define es ser frontera.