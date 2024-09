La Bohemia, un modelo algecireño de asociación musical que se exporta

Algeciras/La Asociación Musical La Bohemia nació en Algeciras en 2011. Hoy suma un buen número de montajes de óperas, zarzuelas, teatro infantil y sesiones líricas. Reúne a profesionales y aficionados a la música lírica en un modelo de organización que, a medio camino entre una compañía y una entidad, siempre sin ánimo de lucro, está siendo copiado por otros grupos tanto en la provincia de Cádiz como en el resto de España.

"Tuvimos una reunión en el antiguo Cabsy's -una cafeteria que ya cerró- de unas diez o doce personas. Queríamos hacer una zarzuela a piano con un coro de diez o catorce personas. En seis meses había cuarenta personas en el coro y otras cuarenta en la orquesta para montar La Bohemia", cuenta Rafael Álvarez, pianista, profesor y compositor, uno de los promotores y presidente en la actualidad de la asociación musical algecireña.

"Eso fue una sorpresa, pero fue el fruto de la necesidad de organizarse, de darle salida al interés de mucha gente que en su casa pensaba que estaba sola, que le gustaba la clásica o cantaba bien. Había un entorno, y lo único que había que poner era una idea que encendiera la chispa", reflexiona Álvarez. Era el resultado de años de formación musical en el conservatorio de Algeciras, o muchos más de funcionamiento de la Sociedad Algecireña de Fomento (SAF). "La Bohemia catalizó a esas personas que estaban aisladas o pertenecían a entidades, las pocas que había", resume el presidente.

La asociación, desde su creación, además de La Bohemia, montó la ópera La Traviata, rescató la zarzuela El pájaro azul - obra del algecireño Rafael Millán Picazo -, o el musical infantil El Principito, basado en el famosa obra de Antoine de Saint-Exupéry. El montaje más reciente fue el estreno el pasado mes de abril de la zarzuela La Marquesita en el teatro Villamarta de Jerez, obra del periodista y escritor Rodrigo de Molina, con música de Francisco Navarro, estrenada en el mismo espacio en 1953.

Las manos de Rafael Álvarez al piano, en su estudio de Villa Palma / Vanessa Pérez

"Una de las funciones de la asociación es que reúne a músicos y a aficionados, que es una mezcla un poco llamativa, porque no es solo de músicos, sino que hay gente formada y en formación a la que se le da la posibilidad de salida. Es nuestro principal valor. Ya tenemos un nombre en el entorno que hace que los componentes tengan cierta proyección, que ya no se quedan solo aquí sino que están cantando en Sevilla, en Cádiz y en otros lugares", explica Rafael Álvarez.

La mayoría de los montajes son de única o de pocas representaciones por los costes y porque muchos de los miembros de la asociación tienen la actividad como un hobby, no como su principal dedicación. Tampoco ayuda la limitada existencia de instalaciones que puedan albergar los espectáculos, y la ausencia de un cirtuito público. "Mover toda la maquinaría es muy difícil. Hemos estado en Jerez y ha sido deficitario. Los circuitos es difícil, siendo la zarzuela -por ejemplo- un género que no está encima de la mesa, porque en un teatro va a venir un cantente de música ligera o de flamenco antes que lírico. En la provincia solo se cuenta con espacio de escenario y foso en El Falla, de Cádiz, el Villamarta, de Jerez, y el Florida, de Algeciras.

El modelo de trabajo, aún con los condicionantes, se está exportando. "Están mirando para acá desde Cádiz o San Fernando. De Fuerteventura vino un tenor a cantar, conoció nuestra asociación, se fue a su pueblo y ya allí ya existen otras asociaciones que están haciendo lo mismo. Sin apoyo, estamos dándole una muestra de lo que se puede llegar a hacer. Nuestro berrinche es que si con casi nada hacemos esto, imagínate con un poco de ayuda", afirma Álvarez, que está agradecido por el respaldo económico que va a recibir La Bohemia del Ayuntamiento de Algeciras.

Los próximos montajes serán sesiones líricas en el teatro del colegio Salesianos y el estreno de El Quijote . "No será ópera, pero se acercará a la ópera. Ya se verá", comparte el presidente de la asociación, que ya tiene en su poder el libreto que ha redactado la escritora, filóloga y profesora algecireña María Luisa Platero. "Es un trabajo impecable", en opinión de Álvarez. "Es el Quijote pero visto desde una perspectiva interesantísima porque no cae en las historias más manidas. Nos revela un Quijote nunca visto. No solo habrá uno sino que habrá varios Quijotes dentro del escenario", desvela.

Es parte también del éxito de La Bohemia, acercar clásicos, óperas y zarzuelas con un enfoque nuevo a un público jóven y adulto. "Ópera y zarzuela hay que descontextualizarlas desde el punto de vista estético. Eso nos ha metido muchísimo público. El joven que va a vernos se encuentra con una obra que visualmente le resulta apetecible, y que habla de cosas que son universales: el amor, el desamor, el dinero, las codicias, las envidias, eso es universal", declara Rafael Álvarez.

El próximo mes de noviembre participarán en la muestra de teatro que se organizará en el colegio Salesianos. Sesiones líricas y dos zarzuelas a piano están en la programación de la asociación musical, que tiene proyectado para el curso que empezará en otoño del año que viene meterse en una pieza barroca, "que no lo hemos hecho nunca. Esa son palabras mayores para nosotros, porque ya requiere una formación musical muy compleja".

Será un paso de crecimiento, de niño mayor, o como dice el presidente, "ya de comunión para arriba".