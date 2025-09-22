El juicio por seis homicidios y narcotráfico en el naufragio del Rúa Mar, en directo

La Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, acoge desde este lunes el juicio por el naufragio del pesquero Rúa Mar, ocurrido en enero de 2020 frente a las costas de Marruecos, en el que murieron sus seis tripulantes.

El armador, Pedro Samuel Maza Ruiz, se enfrenta a 114 años de prisión por homicidio, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa y delitos laborales, además de multas e indemnizaciones millonarias. La Fiscalía sostiene que la embarcación transportaba un alijo de hachís y que Maza actuó con “claro desprecio por la vida de los demás”, al zarpar con deficiencias de seguridad y ocultar información sobre un teléfono satelital que podría haber facilitado el rescate.

También se juzgará a cinco miembros de su organización, incluidos coordinadores de descargas y su pareja, por delitos de drogas y blanqueo. El juicio, que se prolongará varios días, pondrá a prueba la relación entre el tráfico ilícito y la tragedia que marcó al sector pesquero del Estrecho.