Pedro Samuel Maza, del prestigio de la pesca a la sombra del narcotráfico

Pedro Samuel Maza Ruiz es la figura central del juicio que arranca este lunes en la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial. Su nombre saltó a los titulares en enero de 2020, cuando el pesquero Rúa Mar, del que era propietario, naufragó frente a las costas de Marruecos con seis tripulantes a bordo, dos de ellos tíos suyos, causando seis muertes. La Fiscalía sostiene que la embarcación transportaba un alijo de hachís y que Maza actuó con “claro desprecio por la vida de los demás”, al zarpar fuera de la zona permitida, sin certificados en regla y ocultando información vital durante el rescate.

Meses después, en julio de 2020, Maza fue detenido en la Operación Matraca, iniciada en 2019, que desmanteló una red dedicada al transporte de hachís en pesqueros desde Marruecos. La operación incluyó la intervención de cuatro embarcaciones, registros en viviendas y propiedades, y bloqueos de cuentas y vehículos. Su padre, Pedro Maza, histórico presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), también fue arrestado temporalmente y dimitió tras la investigación.

En 2023, Maza Ruiz volvió a ser detenido junto a seis personas más por otro alijo de aproximadamente 2,4 toneladas de hachís, localizado en el puerto pesquero de El Puerto de Santa María. En esta ocasión, la droga estaba oculta en un doble fondo del pesquero Arcángel San Rafael, del que figuraba como apoderado. La operación se saldó con 80 fardos de droga incautados y la imputación de toda la red por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Actualmente, permanece en la prisión de Botafuegos y se enfrenta a una petición de 114 años de cárcel por homicidio, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, estafa y delitos laborales, además de multas e indemnizaciones millonarias. Su trayectoria evidencia un tránsito de heredero de una familia con prestigio en la pesca andaluza a presunto líder de redes de narcotráfico marítimo, un recorrido que ha marcado profundamente al sector pesquero del Estrecho.