Las dudas sobre la empresa de Enrique Luján ponen en el aire el concurso de la plaza de toros de Algeciras

El concurso para la gestión taurina de la plaza de toros de Las Palomas entra en su fase más delicada. El Ayuntamiento de Algeciras, propietario del coso, analiza en estos días si acepta la candidatura presentada por Enrique Luján, al frente de la empresa Euro Tauro Luján, una oferta que, pese a haber sido formalmente registrada dentro de plazo, ha abierto un debate técnico sobre si cumple los estrictos requisitos económicos y de experiencia fijados en el pliego.

De momento, son tres las empresas que concurren oficialmente al proceso, cerrado a la medianoche del pasado miércoles 17 de diciembre: Espectáculos Carmelo García, Circuitos Taurinos —con Carlos Zúñiga al frente— y la mencionada Euro Tauro Luján. Sin embargo, el número definitivo de aspirantes podría reducirse a dos si el Consistorio decide que la propuesta de Luján no reúne la solvencia exigida.

Requisitos pensados para empresas consolidadas

El pliego del concurso es claro y restrictivo. En el apartado económico, exige acreditar un volumen anual de negocio mínimo de 500.000 euros en el mejor de los tres últimos ejercicios. En el plano técnico, obliga a demostrar haber gestionado, sin incidencias y con todos los pagos al día, al menos una plaza de toros de segunda categoría durante los últimos tres años.

Es precisamente en este segundo punto donde surgen las dudas. Euro Tauro Luján es una empresa habitual en plazas de tercera categoría como Baeza, Tudela o Íscar, con presencia ocasional en otros cosos similares, como Ubrique. Esa trayectoria, en solitario, no le permitiría acceder al concurso de Las Palomas, una plaza de segunda categoría que actúa como uno de los referentes taurinos de la provincia de Cádiz.

El empresario taurino Enrique Luján en Pedrajas de San Estebán.

La alianza con Jorge Arellano y el caso Melilla

Para salvar ese obstáculo, Enrique Luján ha presentado su oferta en asociación con Jorge Arellano, matador de toros retirado, apoderado y empresario taurino. Arellano también cuenta con experiencia mayoritaria en plazas de tercera categoría, como Alcalá de Henares, lo que traslada el foco del debate a un único antecedente clave: la plaza de toros de Melilla.

La respuesta está en Melilla y en una interpretación clave del reglamento taurino

Arellano organizó allí un festejo el 3 de septiembre de 2025 a través de la empresa Loyjor. Fue una corrida mixta en la que actuaron Morante de la Puebla, Juan Ortega y la novillera Olga Casado. La cuestión determinante es si Melilla puede considerarse, a efectos del reglamento, una plaza de segunda categoría.

El reglamento taurino establece que son de segunda categoría las plazas de toros de las capitales de provincia. Melilla, como ciudad autónoma, se mueve en una zona gris. Aunque oficialmente su plaza está catalogada como de segunda categoría, en la práctica funciona en muchos aspectos como una de tercera. Un ejemplo ilustrativo: las plazas de segunda están obligadas a pesar los toros en una báscula a su llegada y reflejarlo en la tablilla, un trámite que no se realiza en Melilla.

El diestro Morante de la Puebla, Juan Ortega y Olga Casado durante el festejo celebrado el pasado mes de septiembre en Melilla por su feria en honor a su patrona, la Virgen de la Victoria. / EFE/ Giner

Un concurso donde pesa más la calidad que el canon

Con estas dudas sobre la mesa, el Ayuntamiento de Algeciras deberá decidir en los próximos días si valida la candidatura de Euro Tauro Luján o la deja fuera del proceso. De esa decisión dependerá que el concurso se resuelva entre dos o tres aspirantes.

La adjudicación determinará quién gestionará la plaza de toros de Las Palomas durante las temporadas de 2026, 2027 y 2028, con posibilidad de organizar festejos adicionales y una eventual prórroga hasta 2029. El sistema de puntuación prioriza claramente la calidad de la programación: solo 20 puntos corresponden al canon económico —con un mínimo de 6.000 euros anuales— frente a los 80 reservados a criterios subjetivos, de los que 55 valoran la calidad de los carteles, 15 la colaboración con la Escuela Municipal de Tauromaquia Miguel Mateo ‘Miguelín’ y 10 las acciones de promoción y actividades culturales.