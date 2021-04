La Coordinadora Alternativas ha exigido este martes la reapertura inmediata de la Unidad de Desintoxiación Hospitalaria del Hospital Punta de Europa de Algeciras, cerrada desde el pasado noviembre para atender el pico de ingresos por la Covid-19 de la tercera oleada de la pandemia.

La entidad ha trasladado esta necesidad al gerente del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste para que se retome este servicio en el que las personas con adicciones superan bajo supervisión médica la fase posterior al cese del consumo de drogas y sirve de puente al posterior ingreso en comunidades terapéuticas o recursos asistenciales similares.

"Una vez que el centro hospitalario vuelve a programar intervenciones quirúrgicas de diferentes patologías, entendemos que también hay que atender a los pacientes que están en lista de espera desde hace meses para ingresar en este recurso tan necesario y fundamental para las personas adictas y que voluntariamente han decidido ingresar para poder pasar posteriormente a un programa ambulatorio o bien ingresar en una comunidad terapéutica para continuar su programa de deshabituación", ha subrayado el presidente de Alternativas, Francisco Mena.

Alternativas censura que no haya fecha para la reapertura y que se busque no reactivarla con la "excusa" de la pandemia. "No será por falta de pacientes. Actualmente hay, de media, 35 usuarios del Campo de Gibraltar en lista de espera. Están viviendo un infierno tanto ellos como sus familias esperando ingresar en esta unidad para comenzar su proceso de rehabilitación del consumo de alcohol, cocaína o heroína", especifica Mena.

Las adicciones se incuyen ahora como un área gestionada por la Consejería de Salud (anteriormente se adscribía a Asuntos Sociales) "con el argumento de que al ser un problema sanitario, la atención sería más eficiente e integral". "Por eso, nos parece aún más lamentable su cierre desde hace meses. Este recurso tan necesario tiene un coste ridículo ya que solo son seis camas disponibles con apenas 10 profesionales adscritos a este servicio y el tiempo medio de estancia por paciente es de 40 días dependiendo del grado de adicción de cada persona", estima Mena.