¿Dónde comer fuera del barullo de la Feria de Algeciras?

Si el ambiente de la Feria te agobia o prefieres la tranquilidad y comer bien antes de llegar al real, aquí te dejamos unos cuantos bares y restaurantes de calidad para elegir cada uno de los días de la Feria Real. Pescaíto frito, pizzerías italianas, bares tradicionales y por supuesto tapas para todos los gustos se encuentran repartidos por el centro de Algeciras y sus populares barrios como El Rinconcillo.

Bar Casa Pepe

Considerado uno de los mejores lugares de tapas de la ciudad, Bar Casa Pepe se encuentra en la Avenida España. El local destaca también por su bonita y acogedora decoración. En cuanto a la comida, no puedes irte sin probar el pescado frito, aunque hay elaboraciones para todos los gustos, pues también preparan a la perfección la carne. En su carta puedes ver también tapas frías y montaditos.

El Querido

Este establecimiento situado en la calle Alfonso XI ofrece una comida con vistas a la Plaza Alta. Está especializado en cocina argentina y mediterránea, destacando sus empanadillas caseras entre toda su carta. El Querido también es un buen sitio para los golosos, puesto que elabora helados, tarta crumble y brownies. En este bar hay comida de todo tipo, también para vegetarianos y veganos, un lugar agradable con una cocina de sabores exquisitos.

La Esquina

En el popular barrio de El Rinconcillo, muy cerquita de la playa se ubica un restaurante donde no se mira la carta. En La Esquina la tradición es que te reciban con un plato de boquerones fritos, una bienvenida que despierta el gusanillo del hambre y demuestra la calidad del pescado que se come en esa casa desde hace más de treinta años. Después tienes para elegir el mejor pescado fresco que Juan Moreno, el propietario del restaurante compra cada mañana en diferentes lonjas y mercados, desde Málaga a Sanlúcar de Barrameda, acompañado de los mejores vinos. Es un restaurante que hay que visitar y por qué no en feria, además puedes comer al lado de algún futbolista, cantante o personaje del mundo del toreo que lo visitan con asiduidad.

Las Duelas

Es uno de los restaurantes más conocidos de Algeciras. Se ubica en la Plaza Neda desde hace años. Desde que abrió en 1988, el éxito de este negocio familiar no ha dejado de crecer, contando ahora con un nuevo enfoque y un proyecto renovado. Es un lugar en el que el gran protagonista es el producto de la zona, un establecimiento muy nacional que apuesta por los productos de calidad de España y la cocina tradicional. Su cocina fusiona sabores de otro tipo de culturas para adaptarlas a sus platos, "dándole un giro a platos tradicionales".

Pizzería Napoli

En la barriada Cortijo de Vides, se ubica el local de Juan Antonio Guerrero, el único de la ciudad con pizzas napolitanas auténticas. Este pizzero reconocido en varios certámenes a nivel nacional abrió la Pizzería Napoli en la plazoleta de la calle Justo Sansalvador hace menos de un año. Hay varias razones para visitar esta pizzería, una masa especial amado biga, que elabora él mismo con agua, levadura y harina; el tiempo de cocción y las materias primas procedentes de Italia. Tienen una gran variedad de variantes de pizzas. También las hacen veganas y sin lactosa.

Maridaje

La cocina española es la reina de Maridaje. El establecimiento se encuentra en la Avenida Blas Infante y basa su carta en una gran variedad de sabores en sus platos. Como no podía ser de otra forma, este restaurante también cuenta con una amplia bodega de vinos.

El atún destaca entre los productos estrellas que debes probar si acudes a almorzar o a cenar al local. También la carne y el pescado en general son buenas opciones, además de sus hamburguesas especiales.