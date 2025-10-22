Una disertación sobre la guerra híbrida abre los Cursos de Otoño de la UCA en Algeciras

Una conferencia sobre la guerra híbrida a cargo de Guillem Colom Piella ha supuesto este miércoles el arranque de la XXVIII edición de los Cursos de Otoño de la UCA en Algeciras, que se desarrollarán con cuatro seminarios hasta el 14 de noviembre.

El experto ha disertado sobre este fenómeno en el seminario dedicado a Derecho y geopolítica: Acceso a la Justicia y tribunales en la arena internacional. La guerra híbrida combina el uso de la fuerza militar convencional con tácticas no convencionales y de influencia, como ciberataques, desinformación, manipulación económica y presión política. Todo con el objetivo de socavar las instituciones, la confianza de la población y la toma de decisiones del adversario.

El seminario, coordinado por Pablo García Molina, se prolongará hasta el día 24. El programa seguirá con el seminario Economía circular en acción: experiencias y aplicaciones industriales para una gestión sostenible (5, 6 y 7 de noviembre), que abordará soluciones prácticas hacia una economía más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Los otros dos seminarios cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Algeciras. El primero, titulado Divulgar ciencia hoy: desde Algeciras hacia la sociedad (14 de noviembre), conmemora el 20º aniversario de la Asociación de Amigos de la Ciencia Diverciencia, y tiene como objetivo acercar la divulgación científica a la ciudadanía desde una perspectiva local con proyección global. El segundo, impulsado por el Museo Municipal, lleva por título Verboom: 300 años del plan de urbanización y fortificación de Algeciras (13 y 14 de noviembre), y se centrará en la figura del ingeniero militar Jorge Próspero de Verboom, considerado precursor del urbanismo moderno en la ciudad.