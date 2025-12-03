Dos detenidos en Algeciras por su papel en la popular “estafa de los likes” que capta víctimas por redes sociales

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a dos jóvenes de 20 y 22 años por su presunta participación en el complejo entramado criminal conocido como “la estafa de los likes”, un fraude masivo que ha atrapado a numerosas víctimas en el Campo de Gibraltar mediante supuestas ofertas para ganar dinero fácil realizando tareas simples en redes sociales.

Los arrestados, ambos vecinos de la ciudad, habían presentado denuncias falsas haciéndose pasar por afectados del fraude, en un intento de desmarcarse de cualquier responsabilidad penal. Sin embargo, la investigación desarrollada por el grupo de investigación tecnológica (GIT) permitió descubrir que no solo no eran víctimas, sino que formaban parte activa de la estructura delictiva.

Según fuentes policiales, su cometido dentro del grupo consistía en abrir y gestionar cuentas bancarias destinadas a canalizar el dinero que los estafadores recaudaban. Estas cuentas servían como “pasarelas” para mover fondos provenientes de personas que creían estar participando en un negocio legítimo y rentable.

Una estafa que nace en Telegram y WhatsApp

El fraude —de marcado carácter piramidal— se extiende principalmente a través de mensajes aleatorios en Telegram y WhatsApp. En ellos, los delincuentes ofrecen trabajos aparentemente sencillos y lucrativos: dar “me gusta” a vídeos de YouTube, reaccionar a publicaciones en Facebook o interactuar con contenidos de TikTok.

Para ganarse la confianza de los usuarios, los captadores asignan tareas muy simples y realizan pequeños pagos iniciales, lo que refuerza la falsa sensación de estar ante un trabajo real. Una vez que la víctima baja la guardia, es invitada a supuestos grupos VIP, donde se prometen beneficios mucho más elevados. El acceso, sin embargo, exige una “recarga” económica o la compra de un “paquete de tareas”.

Un engranaje piramidal que arrastra a familiares y amigos

El sistema incluye además incentivos por captar a nuevos participantes, reforzando su naturaleza piramidal. Muchas víctimas terminan arrastrando a familiares o amigos, convencidos de que se trata de una oportunidad segura y sin riesgo.

Cuando las cantidades invertidas por los usuarios alcanzan sumas importantes —o cuando intentan recuperar su dinero— los estafadores simplemente cortan el contacto y desaparecen, dejando tras de sí un reguero de damnificados que, en muchos casos, se sienten avergonzados y no denuncian.

Aumento de víctimas en Algeciras

La Comisaría de Policía Nacional de Algeciras ha detectado en los últimos meses un notable incremento de denuncias relacionadas con esta modalidad delictiva, que sigue expandiéndose por su apariencia de trabajo fácil y de rápidas ganancias.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. La Policía Nacional recuerda la importancia de desconfiar de cualquier oferta laboral que exija pagos previos o que prometa beneficios desproporcionados sin un esfuerzo real.