Detenido en Madrid el autor del robo en el mercado de Algeciras tras una investigación exprés de la Policía Nacional

La Policía Nacional ha esclarecido en tiempo récord una serie de robos cometidos en la noche del pasado viernes en el mercado de abastos Ingeniero Torroja, en pleno centro de Algeciras. Gracias a la rápida coordinación entre las unidades policiales de Algeciras y Madrid, los agentes lograron identificar y detener al presunto autor en la capital apenas unas horas después de los hechos.

Los incidentes se produjeron alrededor de las once de la noche, cuando un individuo accedió al recinto por una puerta lateral —conocida como la De Levante— que presentaba un fallo técnico en su cierre. Una vez en el interior, el sospechoso forzó hasta siete puestos del mercado, causando importantes daños materiales y logrando sustraer una cantidad aproximada de 800 euros en efectivo.

El suceso no fue descubierto hasta las tres de la madrugada, cuando uno de los comerciantes que iniciaba su jornada detectó movimientos extraños en su puesto y alertó al vigilante de seguridad. Este, al recorrer las instalaciones, comprobó que varios locales habían sido forzados y dio aviso inmediato a la Policía Nacional.

Agentes de la Comisaría Local de Algeciras acudieron de inmediato y realizaron una inspección exhaustiva del edificio, sin hallar a nadie en su interior. La Brigada de Policía Judicial asumió la investigación y, tras revisar las imágenes de seguridad de la zona y recabar testimonios, logró identificar al presunto responsable: un joven de 26 años y origen polaco, que había sido visto esa misma tarde merodeando por el barrio de La Caridad con una mochila verde tipo militar.

Según las investigaciones, el individuo había llegado a Algeciras procedente de Tánger (Marruecos), tras desembarcar en Tarifa, desde donde se desplazó hasta la ciudad pocas horas antes del robo. Los agentes comprobaron además que no se había alojado en ningún establecimiento local, lo que apuntaba a que podría haber abandonado la zona tras cometer los delitos.

Con estos indicios, la Comisaría de Algeciras emitió una requisitoria policial a nivel nacional, lo que permitió su localización y detención en Madrid al día siguiente, gracias a la actuación coordinada de los agentes de la Jefatura Superior de Policía.

El arrestado, que ya había sido detenido en Barcelona apenas diez días antes por otro robo, presenta un patrón delictivo itinerante y de alta movilidad geográfica. La Policía Nacional no descarta su implicación en otros hechos similares ocurridos en diferentes localidades del país.