Detenido en Algeciras por incendiar el coche de una mujer tras una pelea escolar: “Actué en un arrebato”

La Policía Nacional detiene a un hombre de 38 años por provocar el incendio de un vehículo en Algeciras.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras han detenido a un hombre de 38 años como presunto autor del incendio intencionado de un vehículo estacionado en el Paseo Victoria Eugenia. El sospechoso, que ha reconocido su participación en los hechos, fue puesto en libertad tras prestar declaración, a la espera de juicio.

El suceso se produjo la noche del pasado 16 de octubre, en torno a las 23:00, cuando la propietaria de un Volkswagen Golf escuchó una fuerte explosión desde su domicilio. Al asomarse a la ventana, vio cómo su coche ardía en llamas. De inmediato, se desplazaron al lugar efectivos de Bomberos, que consiguieron sofocar el fuego, aunque el vehículo quedó completamente calcinado.

Gracias a la rápida intervención de varios vecinos y de los propietarios de los coches aparcados en la zona, se evitó que las llamas se propagaran a otros vehículos, lo que podría haber causado daños mucho mayores.

Las primeras inspecciones realizadas por los investigadores de la Policía Nacional descartaron un origen accidental, al encontrarse indicios del uso de un acelerante en el foco del incendio. A partir de ahí se inició una minuciosa investigación para identificar al autor de los hechos.

Durante las pesquisas, los agentes recabaron testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad, que permitieron detectar la presencia en el lugar de un vehículo rojo y de un individuo vestido con ropa deportiva y una sudadera con capucha poco antes de que se produjera la explosión.

Estas pruebas resultaron clave para localizar e identificar al presunto autor, propietario del coche rojo, que fue posteriormente citado en dependencias policiales.

Durante su comparecencia, y en presencia de su abogado, el hombre confesó haber incendiado el vehículo y manifestó su arrepentimiento. Según sus propias palabras, actuó “en un arrebato, tras una pelea entre mi mujer y la mujer que conduce ese vehículo en la puerta de un colegio”.

Tras las diligencias oportunas, el detenido fue puesto en libertad con cargos, a la espera de que el caso sea remitido al juzgado de guardia.