Condenado a más de cuatro años de cárcel un jubilado detenido con 562 kilos de hachís en una caravana rumbo a Algeciras

Un hombre de 70 años y natural de Cádiz ha sido condenado a cuatro años y tres meses de prisión por un delito contra la salud pública tras ser interceptado con 562 kilos de hachís ocultos en la caravana en la que viajaba junto a su hija. La detención se produjo en el puerto de Ceuta, cuando se disponía a embarcar hacia Algeciras, el principal punto de conexión marítima entre el Estrecho y la península.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la sentencia ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta, después de que el acusado, identificado como F.P.A., reconociera su implicación en los hechos. Su confesión resultó determinante para que el tribunal absolviera a su hija, de 49 años, al acreditar que no tenía conocimiento alguno de la droga que su padre transportaba.

Los hechos se remontan al 26 de abril de este año, cuando agentes de la Guardia Civil procedieron a inspeccionar la autocaravana de matrícula española en el puerto ceutí, minutos antes de embarcar rumbo a Algeciras. Durante el registro, los agentes descubrieron varios bloques de resina de hachís ocultos bajo una cama en la parte trasera del vehículo, así como en compartimentos disimulados en los huecos naturales de esa misma zona.

En total, el alijo alcanzó un peso de 562 kilos, con un valor estimado en el mercado ilícito de más de un millón de euros (1.029.360 €). La autocaravana quedó intervenida como parte del operativo, y el acusado fue inmediatamente arrestado y puesto a disposición judicial.

Tras permanecer en prisión preventiva, el septuagenario cumple actualmente condena en el Centro Penitenciario Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

El fallo, que ya es firme, destaca la colaboración del acusado con la Justicia y su reconocimiento de los hechos, factores que el tribunal ha tenido en cuenta como atenuantes para rebajar la pena dentro de los márgenes del delito de tráfico de drogas.