Detenida una mujer por intentar introducir 200 pastillas anabolizantes en la prisión de Algeciras

Guardias civiles del Núcleo de Servicios y del Servicio Cinológico de la Comandancia de Algeciras, junto con funcionarios del centro penitenciario Botafuegos, han detenido a una mujer que intentó introducir sustancias anabolizantes en la prisión a través de una visita.

La intervención se produjo el pasado 9 de octubre, durante uno de los controles conjuntos que ambas instituciones realizan periódicamente a la entrada del centro penitenciario. Estos dispositivos, en los que participan unidades caninas de detección de drogas, tienen como objetivo evitar la entrada de sustancias prohibidas durante las comunicaciones con los internos.

Durante la inspección, los agentes detectaron un comportamiento sospechoso en una de las personas que acudía al centro para visitar a un recluso. Tras un registro, comprobaron que la mujer ocultaba en su ropa interior dos envoltorios con un total de 200 pastillas de anabolizantes.

Los hechos fueron puestos inmediatamente en conocimiento de la Guardia Civil, que procedió a su detención y la trasladó a dependencias oficiales para instruir las diligencias. La mujer está acusada de un delito contra la salud pública.

Fuentes de la Comandancia subrayan la importancia de estos servicios coordinados entre la Guardia Civil y el personal de Instituciones Penitenciarias, ya que permiten prevenir la entrada de drogas y otros productos ilegales en el interior de la prisión, donde su circulación puede suponer un grave riesgo para la salud y la seguridad de los reclusos.