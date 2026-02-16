Desvío para peatones en el Llano Amarillo por el inicio de las obras de la segunda fase del Lago Marítimo de Algeciras

La Autoridad Portuaria de Algeciras (APBA), a través de la constructora Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO), ha arrancado este lunes los trabajos para activar en los próximos días los desvíos provisionales para los usuarios del paseo marítimo de Ribera con motivo del inicio de las obras de ejecución de la segunda fase del proyecto del Lago Marítimo en el Llano Amarillo.

La APBA explica que se trata del tramo que abarca el frente norte del Llano Amarillo y el corredor existente entre el edificio UCA SEA y la zona del parque infantil del flamenco y el auditorio al aire libre ejecutada por el Ayuntamiento de Algeciras en 2024. El nuevo itinerario peatonal provisional para alcanzar el paseo marítimo de Ribera discurre por detrás del popularmente conocido como monte Kung fu y del edificio UCA SEA, no pudiéndose acceder al tramo norte del Llano mientras se ejecuta la obra.

“Esperamos no molestar mucho a los usuarios, pero es una obra que va a marcar un antes y un después en la ciudad”, ha señalado el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce.

La APBA y SATO firmaron el acta de replanteo semanas atrás, coincidiendo con el inicio del periodo de borrascas, lo que ha retrasado la activación de los citados desvíos. La obra supone una inversión de 5.576.207 € (+IVA) y que tienen un plazo de ejecución de 18 meses, representando un nuevo impulso al proyecto del Lago Marítimo.

Las obras se desarrollarán desde este mes y hasta 2027 con un ámbito de actuación de 16.091 metros cuadrados, incluyendo la rectificación de la alineación actual del cierre norte del Llano Amarillo para mantener constante la anchura del Paseo de Ribera. La nueva alineación contará con un tramo de 77 metros de prolongación del muelle vertical de bloques, que será el futuro atraque y punto de embarque para el barco de visitas de la APBA.

Recreación de la fachada marítima en la zona norte del Llano Amarillo. / APBA

El resto del cierre norte se rectificará con un nuevo dique en talud de escollera y piezas especiales de hormigón Coastalock de 3,4 toneladas, diseñadas para crear hábitats intermareales en frentes marítimos, además de una zona de escalones a modo de gradas hacia el mar, de 240 metros de longitud. El proyecto recoge la instalación de 3 plataformas de pesca.

Esta fase también contempla la creación de más de 1.300 metros cuadrados de zonas verdes entre parterres y alcorques con 163 árboles y más de 1.600 arbustos; 8 pérgolas con banco papeleras, fuentes y área de cafetería; la prolongación del carril bici en 181 metros, hasta conectarlo con el tramo existente en Pérez Arriete o la urbanización de 10.648 metros cuadrados de zonas peatonales con área de juegos infantiles de temática marina, zona de mantenimiento físico para mayores y circuito de calistenia, entre otras actuaciones.