Algeciras empieza a reparar los baches del temporal de borrascas y anuncia un nuevo plan de asfaltado

El Ayuntamiento de Algeciras ha comenzado los trabajos de rebacheo en distintos puntos de la ciudad afectados por el reciente tren de borrascas. Operarios de la Delegación de Vías y Obras se han puesto en marcha este lunes en la carretera de El Cobre con el propósito de priorizar sus actuaciones en "aquellos viales con mayor tránsito".

El alcalde, José Ignacio Landaluce, junto a la teniente de alcalde delegada de Vías y Obras, Yéssica Rodríguez, han informado de que estas actuaciones se están llevando a cabo "con medios propios municipales", mediante la brigada de Vías y Obras, que está interviniendo en las zonas donde las lluvias han provocado socavones, hundimientos y otros daños en el firme.

Rodríguez ha explicado que estos trabajos, que este lunes se han centrado en la carretera de El Cobre, permiten actuar con rapidez "en los puntos más afectados, priorizando aquellos viales con mayor tránsito para garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones". Además, la edil ha señalado que estas primeras intervenciones forman parte de una actuación más amplia.

El Ayuntamiento sostiene que está trabajando en la tramitación de contratos de emergencia para abordar aquellas zonas que "presentan daños de mayor envergadura y que requieren una respuesta técnica más compleja y especializada".

Por otro lado, el equipo de Gobierno afirma que impulsará "un nuevo y ambicioso Plan de Asfaltado del que se dará cuenta cuando estén cerrados los puntos principales" con el objetivo de mejorar de forma estructural "el estado de la red viaria en distintos puntos del término municipal, reforzando el firme y aumentando su resistencia ante episodios meteorológicos adversos". El Consistorio insiste que con estas medidas reafirma "el compromiso de seguir actuando de manera planificada y responsable para mantener y mejorar las infraestructuras urbanas, dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

La edil de Vías y Obras ha pedido a la ciudadanía que notifiquen los desperfectos al Ayuntamiento bien a través de la aplicación GECOR, por teléfono o el resto de medios de recepción de comunicaciones ciudadanas.