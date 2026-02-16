Corte de agua en la barriada del Rinconcillo de Algeciras este 17 de febrero

Zonas que se verán afectadas por el corte de agua, especialmente en El Acebuchal y El Embarcadero.

Los vecinos de varias zonas de Algeciras, todas en el entorno de la playa del Rinconcillo, deberán preparar sus cubos y garrafas este martes, 17 de febrero. Emalgesa ha anunciado que realizará trabajos de mejora en la red de abastecimiento, lo que implicará una interrupción temporal del suministro de agua entre las 8:00 y las 16:00.

Las áreas más afectadas serán principalmente El Acebuchal y El Embarcadero, abarcando el perímetro delimitado por la A-7, el río Palmones, la N-357, la calle Cabo Blanco y su prolongación por la Carretera La Mediana, así como el Polígono Industrial La Menacha. Para minimizar el impacto, Emalgesa ha recirculado el servicio, restringiendo al máximo las zonas afectadas.

El motivo de la interrupción son trabajos técnicos para la instalación de un contador de control y una nueva reguladora de presión, que permitirán mejorar la calidad y continuidad del suministro en la zona.

Desde Emalgesa han lamentado las molestias que esta actuación pueda ocasionar y aseguran que se trabajará con todos los recursos disponibles para completar la obra dentro del horario previsto.

En caso de emergencias o averías durante el corte, los vecinos pueden contactar con el Centro de Atención al Cliente (CAC) 24 horas a través del teléfono 900 810 132.