Los hospitales de Algeciras y La Línea refuerzan las colectas de donación de sangre de la provincia

El Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras y el Hospital Universitario de La Línea de la Concepción se han sumado como refuerzo a los puntos fijos de donación de sangre de la provincia de Cádiz. El Punta Europa será un punto de colecta el primer y tercer miércoles del mes por la mañana, mientras que el centro hospitalario linense lo hará el último lunes del mes de mañana y tarde.

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Eva Pajares, ha mantenido una reunión con la nueva responsable del Centro de Transfusión de Tejidos y Células de la provincia de Cádiz, Raquel Saldaña, quien le ha trasladado sus líneas de actuación a corto, medio y largo plazo. Entre las ya acometidas, está la suma de los centros hospitalarios de Puerto Real, Algeciras y La Línea como refuerzo a los dos puntos fijos de donación de los hospitales universitarios Puerta del Mar y de Jerez y a los tres equipos móviles de colectas.

Saldaña, hasta su incorporación al CTTC el pasado noviembre, ha desarrollado su actividad como hematóloga en el Hospital Universitario de Jerez, por lo que, además del ámbito de la donación de sangre, quiere dar un impulso al centro en lo que respecta a la terapia celular.

En el encuentro, Saldaña ha trasladar a la delegada el recuerdo reciente de la extraordinaria ola de solidaridad y generosidad que demostró la población tras el trágico accidente ferroviario en Aldamuz: en los tres días posteriores al suceso, se recogieron en la provincia de Cádiz más de mil bolsas de sangre, que por jornada supuso el triple de la media habitual. No obstante, al ser la sangre un recurso imprescindible se necesita todos los días, no sólo en situaciones excepcionales; de hecho, la sucesión de temporales en la provincia ha supuesto una merma en las reservas, ya que muchas de las colectas itinerantes por municipios gaditanos han tenido que suspenderse.