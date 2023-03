La defensa de Yassine Kanjaa pide que el caso se instruya en Algeciras al no considerarlo terrorismo

Yassine Kanjaa, autor confeso del ataque yihadista del pasado 25 de enero en dos iglesias de Algeciras ha insistido en que su causa debe instruirse en un juzgado de la ciudad gaditana, al considerar que, en el caso de que padezca algún tipo de trastorno psiquiátrico, los hechos tendrían difícil encaje en delitos de terrorismo, en los que tiene competencia la Audiencia Nacional.

La defensa de Kanjaa, el joven marroquí de 25 años investigado por el ataque en el que fue asesinado el sacristán Diego Valencia y cuatro personas resultaron heridas, ha presentado un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el que solicita al magistrado Joaquín Gadea que se inhiba a los juzgados de Algeciras, según informan a EFE fuentes jurídicas.

No es la primera vez que la defensa de Kanjaa plantea la tesis de que debe ser investigado por delitos como asesinato o lesiones y no por terrorismo; ya lo hizo hace unas semanas cuando recurrió su ingreso en prisión en un escrito en el que cuestionaba que los hechos se puedan enmarcar en delitos de terrorismo al no pertenecer el investigado a ninguna organización terrorista.

En esta ocasión se ha servido del informe psiquiátrico preliminar realizado por dos forenses de la Audiencia, donde apuntaban a que podía presentar sintomatología compatible con trastorno delirante y sugerían la posibilidad de ingresarlo en una unidad de psiquiatría dependiente de Instituciones Penitenciarias para estudiar su evolución.

La defensa del investigado argumenta en su escrito, según explican las fuentes consultadas, que si Kanjaa puede padecer algún tipo de trastorno psiquiátrico los hechos tendrían difícil encaje en delitos de terrorismo, sobre los que tiene competencia la Audiencia Nacional.

El informe forense, según informaron las fuentes consultadas por EFE, no concretó aspectos sobre la imputabilidad o inimputabilidad del investigado al tratarse de un documento "provisional". Es más, los forenses indicaron que necesitaban información adicional y una evaluación más exhaustiva del joven para sacar conclusiones definitivas.

En contra de la tesis de la defensa, el juez cree que hay indicios que sustentan que el atentado se puede calificar "como un ataque yihadista dirigido tanto contra sacerdotes que profesan la fe de la Iglesia Católica como contra musulmanes que para el investigado no siguen los preceptos del Corán".

Por el momento todo parece indicar que Kanjaa, en prisión provisional desde el día de los hechos, habría actuado solo y sin ayuda de terceros, como él mismo reconoció en su declaración. Precisamente este viernes el magistrado está tomando declaración por videoconferencia a los primeros testigos de la causa: los dos compañeros de piso del investigado, su hermano, un amigo y un vecino suyo.