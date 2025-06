David Smith actúa como solista al piano con tan solo doce años junto a la Joven Orquesta Ciudad de La Línea

Algeciras/Acaba de cumplir doce años y hace poco ha disfrutado un día "muy especial". El algecireño David Smith actuó como solista al piano junto a la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de La Línea, interpretando el Concierto número trece para piano de Mozart, en do mayor, K 415. Quienes le conocen y ven su progresión, llamativa para su temprana edad, destacan su capacidad de trabajo y "cómo es capaz de entender el estudio del piano".

"Eso es muy precoz", reconoce su profesor particular, Rafael Álvarez, también presidente de la Asociación Musical La Bohemia. "David tiene una capacidad de reacción total, y si no es capaz a la primera, va a casa y lo trabaja. Echa horas sin protestar. Es generoso a raudales", resume.

No hay trucos. "Es solo tocar cada día, la constancia. No hay ningún día que no toco, excepto cuando no estoy en casa. Todo se ensaya. Y hay que repetirlo, machacarlo...", afirma David cerca del piano en el que aprende con sus ensayos varios días cada semana. Le acompañan su madre, la algecireña Mari Carmen Carduño, su padre, Andrew Richard Smith, y luego se incorpora su hermana Amalia, que cursa sexto grado de piano profesional, un año por delante de su edad.

La familia convive y disfruta con la música. Para el joven intérprete, las sensaciones van a función de cada pieza. "Muchas veces siento alegría, aunque depende siempre de la música", apunta.

El reciente concierto en el teatro linense Paseo de La Velada duró treinta minutos, un tiempo que para el joven algecireño pasó rápido, "como si fueran diez minutos". Contó compases con su mano izquierda, en algún momento, o con sus movimientos de cabeza, con su pelo largo rebelde que a veces tapa sus poderosos y complacientes ojos. Siempre se mostró integrado con la orquesta que dirigió Daniel Cruañes.

Le ha contado su experiencia a algunos amigos, entre ellos a compañeros del equipo de rugby en el que también participa. No fue la primera vez que se subió a un escenario, pero si fue la primera vez que tocó junto a una orquesta. "El primer día que ensayé con ellos noté lo difícil que era", confiesa. Fue otro paso más en su educación musical, un camino que empezó con cuatro años tocando un piano de juguete que le habían regalado, como a tantos niños. Más tarde, con siete años ya le dedicó más tiempo.

David no se ve de mayor haciendo del piano su profesión como interprete o compositor. Aún es pronto, muy pronto para definir un camino, aunque si admite que "bueno, siempre hay cosas nuevas en el piano. La música siempre... El mundo de la música siempre está creciendo". Eso sí, le atrae el chino Lang Lang, un joven pianista nacido en 1982 y muy reconocido entre los de su generación.

El joven Smith Garduño recibe el aplauso del público y de los músicos en su reciente concierto en La Línea / Cedida por La Bohemia

No ha visto la película Amadeus, de 1984, en la que Tom Hulce y Murray Abraham encarnan a Mozart y Salieri. Sí conoció la casa del genio alemán o austriaco, según se prefiera, en Salzburgo, junto a su hermana. La pieza con la que se estrenó como solista con orquesta en La Línea es uno de los tres conciertos tempranos de Mozart.

Su vida, como corresponde a su edad, transcurre en las clases que recibe en el colegio Salesianos, en las tardes que pasa en el estudio del músico Rafael Álvarez, lecturas, deporte. Aporta con su voz o tocando un instrumento cuando puede, ya sea haciendo sonar un tambor en la banda que acompañó en fecha reciente a la Virgen de María Auxiliadora, en su procesión por las calles de Algeciras, o en el coro de la Asociación Musical La Bohería, en el estreno de "Don Quijote en un lugar de la mente".

Álvarez está gestionando que la experiencia de David con la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de La Línea no se quede en única, sino que sea seguida de una interpretación al piano con la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Sevilla.