La Coordinadora Solidaria de los Puertos reparte más de 400 juguetes para familias necesitadas en Algeciras

Los estibadores del Puerto de Algeciras muestran de nuevo su faceta más solidaria. La Coordinadora Solidaria de los Puertos, que forma parte el sindicato Coordinadora de Algeciras, ha entregado este viernes más de 400 juguetes a colectivos sociales y una quincena de parroquias de la ciudad para contribuir a que ningún niño se quede sin juguetes el próximo día de Reyes.

La cuestación de los juguetes, para todas las edades, se ha realizado en las últimas semanas entre el colectivo, que se ha puesto en contacto con un numeroso grupo de parroquias de la ciudad y entidades sociales para que sean estas las que distribuyan los regalos de la manera más equitativa y justa posible.

Voluntarios de la entidad ya estuvieron a principios de semana en el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras para entregar regalos a una decena de niños ingresados.

Con este gesto, los voluntarios de la Coordinadora Solidaria de los Puertos reafirma su compromiso con la sociedad y con los colectivos más vulnerables, promoviendo valores de solidaridad y apoyo comunitario.