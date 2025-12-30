La Coordinadora Solidaria de los Puertos lleva juguetes y alegría al Hospital Punta de Europa de Algeciras

Voluntarios de la Coordinadora Solidaria de los Puertos, en el Hospital Punta de Europa de Algeciras.

La Coordinadora Solidaria de los Puertos, de la que forma parte el sindicato Coordinadora de Algeciras, ha llevado la alegría este martes al área de Pediatría del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras con su tradicional entrega de juguetes para los más pequeños.

La iniciativa ha beneficiado a diez niños y niñas ingresados actualmente en el servicio de Pediatría, un gesto que se repetirá con otros 30 menores a lo largo de las próximas semanas. Esta acción solidaria pretende llevar "un poco de alegría al entorno hospitalario y ofrecer un apoyo emocional tanto a los menores como a sus familias durante su estancia en estas fechas", subrayan desde el colectivo.

"Desde la Coordinadora Solidaria de los Puertos se ha querido agradecer la colaboración y disposición del personal sanitario del Hospital Punta de Europa, así como el compromiso de todos los trabajadores, empresas y pequeños comercios con sus aportaciones que hacen posible estas acciones solidarias".

Con este gesto, los voluntarios de la Coordinadora Solidaria de los Puertos reafirma su compromiso con la sociedad y con los colectivos más vulnerables, promoviendo valores de solidaridad y apoyo comunitario.