Los mejores consejos para que no te pierdas nada de la Feria Real de Algeciras

La Feria Real de Algeciras atrae cada año a miles de personas del resto de municipios del Campo de Gibraltar y diversos puntos de Andalucía. Y no es de extrañar: esta celebración, que atesora ya casi dos siglos de historia, fue nombrada de Interés Turístico Nacional. Durante siete días, del 22 al 29 de junio de 2024, la ciudad volverá a girar en torno al Parque Feria, a las casetas, las numerosas atracciones, la feria taurina, sus platos típicos, el ambiente flamenco y todos los encantos que rodean esta alegre tradición: la "fiesta grande" de los algecireños.

En Europa Sur te damos algunas claves, ideas y recomendaciones para disfrutar de la Feria Real como un experto.

Lo primero a tener en cuenta es que cada uno vive la Feria como puede y quiere, aunque en los últimos tiempos la "feria de día" le ha ido ganando terreno a la nocturna. Cuestión de gustos, circunstancias y edades.

La buena noticia, a diferencia de otras ferias del sur, es que en Algeciras, salvo el viernes de farolillos, vas a poder entrar en prácticamente todas las casetas, siempre y cuando no estén llenas. Es decir, que no son de uso exclusivo para socios. Si lo que buscas es tranquilidad, ve al recinto ferial el martes y jueves. Y si te va la bulla y no te importa esperar a que te atiendan, elige el domingo rociero y el miércoles, que es el Día de la Mujer.

Viernes de farolillos (21/06)

Ojo: el viernes de farolillos es solo para los socios con caseta. Recuerda que existen tres tipos de casetas: la municipal (el Ayuntamiento de Algeciras es su titular), las tradicionales (su titularidad corresponde a personas jurídicas sin ánimo de lucro como partidos políticos, fundaciones, sindicatos, o agrupaciones de trabajadores de empresas) y las comerciales o "de discoteca" (están gestionadas por personas físicas o jurídicas con o sin ánimo de lucro).

Todas, sean de la tipología que sean, tienen que cerrar como muy tarde a las 5 de la madrugada. Diariamente, mantendrán obligatoriamente su apertura, al menos, desde las 15:00 hasta la 1:00. En las casetas tradicionales tendrá que sonar fundamentalmente música típica como sevillanas, rumbas, coplas, baladas o canción española, mientras que las comerciales son más variadas.

Sábado de cabalgata (22/06)

Familias y amigos acampan desde por la mañana en las aceras del paseo marítimo de la ciudad para esperar ver la cabalgata con su reina y sus damas en un desfile de música, color y alegría donde se lanzan miles de kilos de caramelos. Es un plan muy de niños, pues participan más de veinte carrozas, pasacalles, charangas y la incombustible banda de música Amando Herrero.

Con la medianoche, es el alumbrado de la portada de la Feria con la famosa "cuenta atrás" del alcalde y todos los algecireños. Este primer día, es muy importante para los supersticiosos entrar en el recinto ferial con el pie derecho.

Domingo rociero (23/06)

El domingo por sevillanas es el mejor día para celebrarlo en familia y amigos, y la jornada donde se ven más mujeres vestidas de flamenca. Además, se celebra el primer paseo de caballos organizado por las peñas El Caballo y El Estribo y, finalmente, se entregan los premios de la feria de ganado.

Ve pidiendo las primeras jarras de rebujito, el remedio feriante contra la deshidratación. También platos de jamón, queso y langostinos.

Lunes con críos (24/06)

El lunes de Feria está dedicado a los peques. Las atracciones (los famosos "cacharritos") están a un precio más económico con descuentos del 50% y también suelen ser las fiestas infantiles en las casetas. Una opción para ahorrar unos euros es comprar bonos de tickets, pero ten paciencia: este día el recinto ferial se llena de miles de familias, por lo que los tiempos de espera y las colas, tanto en la taquilla como después para subirse en la atracción, aumentan de forma considerable.

Para matar el gusanillo, lo mejor que comen los críos es una hamburguesa en la roulotte Uranga o un rico bocadillo en el puesto de La Tere con la Tartana, "que vende como le da la gana". Los michelines de muchos españoles son lo que son gracias a los bocatas de la Tere.

Martes de comilona (25/06)

El martes de Feria es el día clásico para comer en las casetas y suele haber mucha música en directo. Los que siempre triunfan son Los malamanera de Tarifa. No te los pierdas. Y en la municipal se celebra la copa con la reina y las damas infantiles, juveniles y acompañantes.

Miércoles de fiesta local (25/06)

A estas alturas de la feria tienes que haber probado los pinchitos morunos, una papa rellena, las patas de pulpo asadas y, por supuesto, una sopa de ajo. Para muchos, la mejor es la que ponen en la caseta Los Camborios. La Chicuelina, La Favorita y El Requiebro son algunas de las más clásicas, aunque puedes consultar el listado completo con las 55 casetas aquí.

El miércoles de Feria es un día fuerte porque, además de tratarse de un festivo local, también se celebra el Día de la Mujer. Ah, y arrancan los festejos taurinos en la plaza de Las Palomas con la novillada sin picadores de la ganadería de Miguelín, muy querida en Algeciras. En este enlace también puedes consultar todos los carteles.

Jueves, el último tirón (26/06)

El jueves de Feria es normal que no puedas ya con tu alma. Para recuperarte, deberías comerte un buen cartucho de papas fritas. Otro consejo para reanimarte es darte un paseíto por los puestos de helados, gofres y buñuelos donde también hay garrapiñadas, cocos y algodones de azúcar.

A los niños les encanta, además de los cacharritos, las pesca de patitos, las tómbolas, las carreras de camellos y las grúas para coger regalos. Cómprate una pulserita en los puestos que rodean el recinto ferial, así te quedará un bonito recuerdo.

Si te gusta la música de los 80, el jueves por la tarde toca Javier Ojeda, del grupo Danza Invisible, en la caseta Los Estrellaos. Es recomendable reservar mesa con antelación.

Ese día, David Galván, el torero afincado en el Campo de Gibraltar y la revelación de la última feria de San Isidro, torea en Las Palomas. Con suerte, puedes hacerte con una entrada a última hora en la taquilla de la plaza.

Viernes con flamenquito (27/06)

El viernes de Feria se celebran muchas comidas de empresa en las casetas. En ellas también hay un montón de actuaciones musicales en directo, especialmente de flamenquito.

En la plaza de toros hace el paseíllo el peruano Roca Rey, lo que implica espectáculo asegurado gracias a su descomunal valor. Casi siempre sale a hombros allá donde se anuncia.

Sábado: fin de fiesta (28/06)

El último día de celebraciones. El sábado suele haber más gente por la noche. Lo que pega es una cenita y una copa mientras se espera la gran función de fuegos artificiales, que son a las doce. También es el momento de vestirte con tus mejores galas. La misión, en definitiva, es comer y beber lo que no hayas comido y bebido durante la semana. Echar el resto, vaya.

Una vez que pasen los fuegos, te quedas en la feria hasta que el cuerpo aguante. Pero, antes de volver a casa, te pides un chocolate con churros y hasta el año que viene. Quien pueda que empate.

Para todos los días

Por supuesto, como en cualquier fiesta de verano, elige calzado cómodo, ve fresquito y no olvides un abanico. Hará calor. Lleva lo imprescindible y mejor en los bolsillos: dinero (o tarjeta), el móvil, las llaves y un paquete de pañuelos. Respeta las normas, pregunta a la Policía Local ante cualquier duda y, preferiblemente, ve andando o utiliza el transporte público (aparcar cerca es una odisea). Pórtate bien y disfruta.