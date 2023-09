La comunidad islámica de Algeciras colabora en el envío de 22 toneladas de ayuda humanitaria a Marruecos

La comunidad islámica mezquita Omar Ibnu Ijatabb de Algeciras, en colaboración con la Comunidad islámica pastoral del Tarragonès (Tarragona), la asociación Anoual para el desarrollo socio-deportivo de Tánger, la naviera AML y Barreto Aduanas enviará este martes casi 22 toneladas de material humanitario para ayudar a las víctimas del terremoto en Marruecos, que saldrá a las 10:00 desde el Puerto de Algeciras en dirección a Tánger-Med.

La cadena de suministro humanitario que partió de Tarragona tiene como destino final la provincia de Taroudant, a unos 300 kilómetros de Marrakech y cerca del epicentro del desastre provocado por el seísmo. En total se envían 320 cajas de ropa, 500 de mantas, 350 colchones hinchables, 30 sillas de ruedas, 70 tiendas de campaña, 250 colchones y 350 pañales.

Kamal Cheddad Saber, presidente de la comunidad islámica mezquita Omar Ibnu Ijatabb de Algeciras, ha destacado la labor de todos los participantes, que han colaborado de forma altruista. "Agradezco a la naviera AML y la agencia Barreto Aduanas por los trámites y gestionar los documentos sin coste alguno".

Los marroquíes que viven en Algeciras, por lo general, no tienen familiares afectados por el terremoto, ya que la mayoría proviene de la zona norte y el desastre ha ocurrido en el sur. "Esto no significa que no nos hayamos volcado con ellos, nosotros y gente que no es musulmana o de Marruecos ha colaborado en el proyecto para llevar ayuda humanitaria. Somos optimistas a pesar de todo, gracias a Dios", ha expresado Kamal Cheddad.

La comunidad islámica de Algeciras

La comunidad islámica - mezquita Omar Ibnu Ijatabb de Algeciras es conocida en la ciudad por su participación y colaboración en las actividades socio-culturales y de carácter humanitario, destacando labores como la donación de alimentos a la parroquia de San García, la donación de dátiles a distintas ONGs como Cruz Roja y el Banco de Alimentos por valor de 10.000€, la participación en las jornadas de convivencia interreligiosa y la realización de cursos de alfabetización de árabe.