Los comerciantes acusan una bajada de ventas con el mercadillo en el Llano Amarillo de Algeciras

Otro martes complicado para aparcar en el centro de Algeciras. La instalación del mercadillo por segunda semana consecutiva en el Llano Amarillo ha vuelto a traducirse en retenciones en la Avenida Virgen del Carmen y largas hileras de vehículos buscando un lugar gratuito para aparcar.

El tradicional piojito volvió la semana pasada al recinto portuario para permitir la instalación de las casetas de la Feria Real 2023, cuyas estructuras se encuentran ya prácticamente en pie. Una decisión que los comerciantes ambulantes acatan, aunque les ha supuesto una bajada en las ventas, según el presidente de la asociación Fénix, José Antonio Moreno.

"Las ventas son peores y el acondicionamiento del terreno no es el adecuado. En el parque feria contamos con una serie de prestaciones que aquí no se dan. Y, además, el suelo es irregular y cada semana lamentamos la caída de personas por tropiezos", relata el comerciante, con resignación. "No hay otro sitio y entendemos que la Feria debe montarse, claro está", sentencia.

La ubicación del mercadillo en la avenida de El Saladillo, como sucedía hace años, resulta inviable actualmente para el colectivo de comerciantes. "En la zona se han construido medianas y otras infraestructuras que no estaban cuando nos instalábamos allí. Además, los vecinos no querían el mercadillo en el Saladillo. Nuestro lugar natural es el Llano, pero nos tocará esperar", resume Moreno.

Mientras dure la instalación del mercadillo en el Llano, hasta pasada la Feria Real a finales de junio, el aparcamiento en la pastilla principal del recinto cedido por el Puerto de Algeciras a la ciudad queda prohibido desde cada lunes a las 18:00 hasta el desmontaje de los puestos.

La situación pilló desprevenidas a varias personas el lunes por la tarde, que se encontraron con la planicie prácticamente despejada de coches tras el paso de la grúa municipal.

Durante el mercadillo, las opciones para aparcar se reducen a la propia Avenida Virgen del Carmen, la franja del Llano Amarillo colindante con este vial y una pastilla menor en el Llano. Asimismo, en las inmediaciones hay tres aparcamientos privados (Sur de Europa, Verboom y Mercado) mientras que la picaresca también hace su trabajo y hay quienes estacionan en el subterráneo del centro comercial Bahía de Algeciras.