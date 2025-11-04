Un coche con manchas de sangre hallado en el Puerto de Algeciras, pieza clave para resolver el asesinato de una mujer en Almería

Un hallazgo en el Puerto de Algeciras podría ser el punto de inflexión en la investigación del asesinato de Fátima F., la mujer de 35 años que fue brutalmente apuñalada el pasado 2 de octubre en La Mojonera (Almería). En una de las dársenas de pasajeros del recinto portuario, agentes de la Guardia Civil localizaron un vehículo que, según los investigadores, estaría directamente vinculado al presunto autor del crimen.

Dentro del coche, los agentes encontraron restos biológicos y varios objetos con manchas de sangre, entre ellos un cuchillo. Así lo ha confirmado el abogado de la acusación particular, quien considera que el hallazgo puede resultar determinante para esclarecer el caso.

Tal y como avanza La Voz de Almería, las cámaras de seguridad del puerto captaron al principal sospechoso moviéndose en solitario dentro del recinto horas después del homicidio. Todo apunta a que el hombre habría logrado salir de la provincia de Almería tras el ataque y llegar hasta Algeciras, donde embarcó en un ferry con destino a Tánger (Marruecos).

A raíz de estos indicios, y tras la verificación de las imágenes, la jueza instructora del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de El Ejido ha dictado una orden internacional de detención contra el fugitivo, de 53 años y nacionalidad marroquí.

La Guardia Civil reconstruye el crimen

El Equipo de Homicidios de la Guardia Civil continúa analizando las pruebas recogidas tanto en la escena del crimen como en el vehículo hallado en Algeciras. Fuentes de la investigación confirman que las primeras conclusiones apuntan a un ataque directo, sin intención de robo, ya que junto al cuerpo de la víctima se encontraron sus pertenencias y su documentación intactas.

El examen forense, al que tuvo acceso La Voz de Almería, reveló que Fátima sufrió cinco puñaladas, una de las cuales resultó mortal al perforarle el hígado y el corazón. El ataque se produjo en plena calle Lavadero, en La Mojonera, donde la joven perdió la vida casi al instante pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Fátima había llegado a La Mojonera apenas unos días antes del crimen. Nacida en Marruecos, se había establecido en Valladolid hacía entre dos y cuatro años, donde trabajaba de forma estable. Según relatan fuentes de su entorno, su idea era trasladarse temporalmente a Almería para comenzar un nuevo empleo en el sector agrícola.

Las pesquisas intentan determinar si existía algún tipo de relación previa entre Fátima y su presunto agresor.

Las autoridades no descartan que se trate de un crimen machista, aunque la víctima no figuraba en el sistema VioGén de protección contra la violencia de género.