El enfrentamiento entre clanes de la droga en El Saladillo se agrava por el uso de armas largas y automáticas

El incremento de poder de un clan de origen ceutí en El Saladillo mantiene en pie de guerra a esta barriada de Algeciras, donde desde hace meses se mantiene en sus calles un enfrentamiento entre los viejos y nuevos líderes que aspiran a controlar el tráfico de drogas en la ciudad.

El polvorín se encuentra en el cruce entre las calles Ponce de León y Fray Junípero Serra, al lado del instituto Entre dos aguas (Paco de Lucía siempre presente) y, algo más lejos, aunque no mucho, de la faraónica obra del Acceso Sur al puerto.

Diversas fuentes policiales consultadas por Europa Sur confirman que en el altercado del pasado día 17 de diciembre por la noche, y he aquí la novedad, los atacantes emplearon un arma larga y automática, es decir, un fusil similar al que solo tienen acceso algunas unidades de la Policía Nacional. "Con un arma así, cualquier intervención policial ordinaria se encuentra en inferioridad de condiciones, ya que los agentes cuentan, en la mayoría de las ocasiones, con pistolas semiautomáticas y de un calibre menor", cuentan las fuentes.

En la calle Ponce de León, donde un grupo de encapuchados disparó contra una vivienda, a tenor de los casquillos hallados este lunes, los atacantes emplearon un fusil de asalto de calibre 5,56 mm., como el que emplean las fuerzas de defensa israelí o el ejército colombiano. Afortunadamente, en este último tiroteo -un ajuste de cuentas por narcotráfico- no se produjeron heridos, aunque así daños en vehículos aparcados en la vía pública.

Uno de los cabecillas del clan, un algecireño de 26 años y autor de los disparos, huyó y, desde la semana pasada, es buscado por las fuerzas del orden. Según un mando policial, esperan que se entregue a las autoridades o irán antes a por él los miembros del clan rival, "lo que conlleva riesgos, especialmente para él", añade esta fuente. Si este individuo logró escapar se debió, en parte, a la ayuda de varios compinches que se encontraban en la vía pública y confundieron a los agentes de la Policía Nacional, indicándoles una dirección contraria a la que utilizó para huir.

Malestar de la Policía Local

A este escenario se añade un profundo malestar por parte de la Policía Local de Algeciras por la falta de información que recibe de la Policía Nacional ante sucesos como los descritos en El Saladillo.

En la última Junta Local de Seguridad celebrada el pasado mes de octubre a raíz de unos tiroteos en otra barriada de la ciudad, La Bajadilla, originados también por el mando sobre el fértil negocio de la droga, el alcalde, José Ignacio Landaluce, anunció que se reforzaría la presencia policial en todas las zonas de la ciudad.

"Según la Policía Nacional, la situación no se va a descontrolar ni se va a agravar, en parte porque los últimos arrestos atajarán este episodio", aclaró entonces Landaluce en el Salón de Plenos, al término de la reunión a la que asistieron responsables en la materia de todas las administraciones. El alcalde también recalcó la importancia de que Policía Nacional y Local trabajasen "estrechamente" en este tipo de casos, algo que no está sucediendo. "No es lógico que no tengamos esa información cuando estamos en la calle de al lado”, reflexionó Landaluce en voz alta.

"No hay ningún lugar de Algeciras donde no se pueda circular a cualquier hora del día o de la noche", concluyó el regidor. "El problema es que nosotros tenemos mala fama y, a veces, nos las creemos, cuando la realidad es otra", apostilló.