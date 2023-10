El cine une a jóvenes del Saladillo y les da una oportunidad de expresión

Carlos empieza a dar sus primeros pasos como actor, Ángela ya ha escrito un primer relato, a Aymane le ha gustado más la experiencia detrás de la cámara. Son algunos de la veintena de jóvenes algecireños, la gran mayoría estudiantes en institutos de El Saladillo, que han participado en Salto del Eje, un proyecto impulsado por el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, del Gobierno de España, y por la Federación Pantalla, que reúne a coordinadores de festivales de cine y contenidos audiovisuales.

La experiencia piloto arrancó en Algeciras en 2021, con la Fundación Márgenes y Vínculos como entidad gestora. En el curso 2022-2023 se amplió a otras ciudades de España, como Sabadell, Mataró y municipios de Guipúzcoa. El objetivo cumplido es acercar la cultura, y en este caso el cine, a espacios donde no llega tanto, como El Saladillo, una Zona Necesitada de Transformación Social (ZNTS).

Ana Benítez, profesora del IES García Lorca, y Desiré Fernández, coordinadora del proyecto para Márgenes y Vínculos, han trabajado juntas y sus conclusiones son positivas. Cuando Ana fue clase por clase, buscando mayores de catorce años, le costó captar a todos los jóvenes que debía reunir la iniciativa. “No tenéis ni idea de cómo va a ser esto, si es que no me pueden decir que no”, dijo a alguna que otra madre y a quienes dudaban en participar. Luego recurrió a alguna “mentirijilla piadosa”, como que todo iba a ser por las mañanas y luego pasó a ser una actividad de tarde. “Tenía que invitar. Para pescar gente tuve que ser un poquito….”, afirma Ana sin llegar a completar la frase. El número de jóvenes se alcanzó, entre alumnos del IES García Lorca y del IES Saladillo.

A todos se les impartieron 106 horas de aprendizaje cinematográfico, de la mano de la productora sevillana Tantomonta. “Tres personas. Si no es por la voluntad, el talento y la paciencia de Paco, Charo y Sandra, el resultado no sería el mismo”, confiesa Desiré Fernández. “A mi me han marcado la vida. Son unos monstruos”, dice Fernando, que hizo de portavoz del grupo cuando se proyectaron en el reciente Festival Internacional de Cine de San Sebastián los dos cortometrajes que han hecho. Consiguió arrancar las carcajadas del público con su desparpajo.

Reconocen que se han hecho amigos y amigas, una familia. “¡Y un trabajo!”, exclama Carlos, que ahora estudia en la Escuela de Artes y Oficios, que está preparando su libro de fotografías, lo que en el mundillo del arte se llama book, y tiene que grabarse algunas escenas. Al actor Armando Buika, que les impartió en San Sebastián un pequeño curso sobre integración en el cine y en el teatro, le ha gustado la presencia escénica y la voz de Carlos. Le ha buscado representante y ahora está en una agencia. “Esto no termina aquí”, afirma Desiré sin disimular su satisfacción.

En las sesiones de preparación y formación sobre cine, los jóvenes hicieron una lluvia de ideas y salieron muchos temas. Eligieron dos, y con el argumento realizaron dos cortos, En búsqueda y Lo que somos. Contaron en ambos con la música de la algecireña Brisa Fenoy. El primero ya se puede ver gratis en la plataforma RTVE Play, y el otro pronto se exhibirá en el mismo lugar, cuando se terminen de incorporar los subtítulos. Aymane, de quien partió la idea desarrollada y guionizada por todo el grupo, lo resume: “Se graba dentro del instituto. Salgo contando mi vida. Mi padre tuvo ELA. Ya falleció y quiero contárselo a todos los niños. Quien tenga a una madre o un padre que lo cuide mucho”.

Lo que dice Aymane lleva a Fernando a otra confesión: “Yo todavía estoy maquinando con lo que dijo Rafa –otro compañero–, poner a los viejos a jugar videojuegos. Eso a mí me chocó”. “Aquí nos haremos viejos todo el mundo –tercia Ana Benítez–. Transmitir ese cuidado es importante porque es bueno que sepamos que todos vamos a llegar ahí”. “Sí, pero hay distintas formas de hacerse mayor”, remata Fernando.

Los jóvenes intercambiaron ideas para cortos sobre otros muchos temas como intercambio de roles, salud mental, o sobre un chaval que socializa siendo distinto. “Esa idea es de Adrián”, exclaman varias. Dairon recuerda la suya: “Kasery, un cantante que ha tenido vida de friki, pero que lo tratan como de un barrio marginado, que es El Saladillo, y él demuestra el lado bueno que tiene el barrio a través de sus canciones”.

“Los niños tenemos un mensaje. Tenemos muchas cosas que decir, y ahora que nos han dejado expresarnos, hemos podido transmitirlo. No tenemos esa voz y esta experiencia nos ha servido para que nos escuchen”, apunta Dina.

Han hablado y han creado juntos. También han podido contrastar su experiencia, su vida en sus barrios con otros jóvenes que residen en el resto de ciudades donde el proyecto se ha desarrollado. Recuerdan a los de Guipúzcoa, sí, pero por parecido a los de Sabadell, a los vecinos del barrio de Can Roqueta. “La barriada no está mal pero esta separada del centro de la ciudad por la propia geografía, separados por un río. Como La Bajadilla, la misma cuesta, las mismas casas y pintadas con los mismos colores”, describe Ana.

“A veces pensamos que estamos en un agujero –reflexiona Dina–, pero realmente sales y ves otras barriadas parecidas, que no hay muchas diferencias. Aquí en El Saladillo hay mucha integración, y lo que nos han contado en persona y en sus cortos, no hay tanta diferencia”.

Sí echan en falta instalaciones culturales en su propio barrio, donde la biblioteca está cerrada, y no hay oferta suficiente de plazas de teatro y otras enseñanzas artísticas. “Nos vamos al centro”, coinciden varios al unísono. “Es que todo está en el centro”, concluye Carlos. “Bueno, Un barrio de todos –programa que también desarrolla Márgenes y Vínculos– sí hace actividades culturales. En verano, mucho cine, y otras actividades”, recuerda Dina. “Quien tiene la cámara, tiene el poder”, como dice Ana.

Alguna no ve series, y otro nunca va al cine, salvo a las mencionadas proyecciones de verano en su barrio. La gran mayoría coinciden, eso sí, en su gusto por el suspense, la ciencia ficción, el terror. Imane ve series turcas y, puestos a decir películas preferidas, menciona Princesa por sorpresa.

Edurne, que tiene un papel protagonista en el corto En búsqueda, pregunta si se puede elegir una de animación. Le gusta Coraline, que se ha editado en libro, en cómic y en película. Es la historia de una niña desdichada que acaba de mudarse a una antigua casa. No tiene amigos y no encuentra manera de divertirse allí, sus vecinos son muy raros y sus padres no le hacen caso porque se pasan el día trabajando. Lo único que le motiva es salir a explorar. Un día de fuertes lluvias no puede salir, y ese día descubrirá una pequeña puerta en la casa, tras la que encuentra un extraño mundo en el que todo parece perfecto, pero hay algo siniestro que Coraline irá descubriendo.

Los jóvenes algecireños presentaron por primera vez sus cortos el año pasado en el Festival de Cine Africano, en Tarifa, de la mano de Mane Cisneros, su directora y que también preside la Federación Pantalla. Luego lo enseñaron en la premiere de El universo de Oliver, primer largometraje del algecireño Alexis Morante. Y lo más reciente ha sido la proyección en el festival de San Sebastián, apadrinados por Alexis Morante. Todos repetirían experiencia.