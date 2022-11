La metamorfosis de Brisa Fenoy: "Antes yo quería cambiar el mundo y ahora quiero cambiarme a mí"

"Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma". Es una frase de Carl Jung que Brisa Fenoy ha publicado recientemente en su cuenta de Instagram, donde la artista algecireña es seguida a diario por 50.000 personas. Cuando recibe la llamada de Europa Sur, va camino de una peluquería canina en Madrid para que le corten el pelo a uno de sus perros, a los que trata como si fueran sus hijos.

A caballo entre la capital y Algeciras, más concretamente su amada playa de Getares, Fenoy ha experimentado una metamorfosis. Tras el éxito arrollador en 2018 de Lo malo de Aitana y Ana Guerra, ahora reniega de la música electrónica y comercial, de las grandes compañías discográficas y de que otros controlen las riendas de su vida. Desde que se ha descubierto a sí misma, ha ganado en seguridad y valor. En 2023, la nueva Brisa Fenoy se mostrará al mundo a través de un proyecto musical titulado Manual de vida.

Manual de vida

"A veces es necesario dejarlo todo atrás, cortar realmente con el pasado, para que llegue lo nuevo, lo que está destinado para nosotros", cuenta Fenoy después de pasar algunos años alejada de los focos. La pandemia y ciertos sinsabores profesionales han sido las causas de su retiro.

Sin embargo, la unión de la algecireña con la música y una necesidad imperiosa por expresar y compartir han hecho que ponga las piedras de su nuevo camino. De momento, ha creado 20 temas -la mayoría de ellos han sido compuestos en su casa de Getares- y ahora toca seleccionar los que verán la luz a comienzos de año.

"Me fui de todo: de la discográfica, del mánager que me gestionaba la carrera... Estaba bloqueada y desencantada, por eso necesitaba crear una música con la que me identificara", asegura Fenoy quien se encuentra formando un nuevo equipo musical que la acompañe en esta aventura. De forma paralela, ha grabado el primer videoclip que llegará en febrero, llamado Roto.

Desde Getares

En sus nuevos temas de Manual de vida rompe con la electrónica y los ritmos latinos y urbanos que la caracterizaban. "Me he decantado por el pop y la canción de autor. Es un trabajo más poético e introspectivo", detalla Brisa quien, en la ensenada de Getares, se siente libre y en paz.

"Cada persona tiene su propio manual de vida. Yo encontré el mío regresando a Getares", confiesa. No en vano, uno de sus nuevos temas lleva por título Mi playa, en referencia a ese rincón de Algeciras. "Allí he sanado mis heridas", reconoce Fenoy.

"Antes yo quería cambiar el mundo y ahora quiero cambiarme a mí misma", es la respuesta de la compositora cuando se le pregunta por los motivos de su metamorfosis. "Yo era mi gran desconocida", concluye. En eso consiste madurar, al fin y al cabo.

Colaboración con El Langui

Para abrir boca, antes de finalizar 2022, el rapero El Langui lanza un single con la colaboración de Fenoy. "Se titula Viaja y lo vamos a presentar tanto en la gala de Nochevieja de Televisión Española como en la gala de Nochebuena de Tele5", adelanta la algecireña quien, además, se está formando en interpretación cursando varios talleres en Madrid y creando un videobook para, quizá, dar el salto como actriz.

"Me gustaría compatibilizar la interpretación con la música y el mundo de la moda. También estoy haciendo mi propio estudio de grabación en Madrid para ganar en independencia", comparte con ilusión Brisa Fenoy quien, al fin, a sus 31 años, se encuentra donde quiere estar.