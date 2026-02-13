El cierre de los juzgados de Marzales paraliza vistas y agrava el retraso judicial en Algeciras

Los juzgados de Marzales, en Algeciras, suman 10 días cerrados por seguridad en previsión del daño que los temporales hacen a un edificio que desde hace años presenta graves problemas estructurales, filtraciones y riesgo de desprendimientos, lo que ha llevado a apuntalamientos y denuncias de inseguridad. Así lo ha denunciado el sector de la Administración de Justicia del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Cádiz, que ha presentado un escrito a la Delegación Territorial de Justicia para reclamar la reubicación urgente de la actividad judicial que se realizaba el histórico palacio.

La comunicación oficial del cierre fue remitida el 4 de febrero por la Delegación Territorial, alegando las inclemencias meteorológicas y la posible afección estructural del edificio. En ese momento, se indicó al medio centenar de trabajadores que debía continuar su labor en régimen de teletrabajo hasta que mejorasen las condiciones.

Sin embargo, casi diez días después, el edificio continúa totalmente cerrado. Desde CCOO advierten de que los recientes temporales podrían haber agravado el deterioro que, según recuerdan, el inmueble arrastra desde hace años y que ha sido objeto de denuncias reiteradas por parte del sindicato.

La clausura de la sede ha provocado la suspensión de vistas orales y el consiguiente retraso en los procedimientos judiciales. Además, parte del personal —junto con algunos magistrados— ha sido redistribuido en otras sedes judiciales de la ciudad para intentar celebrar juicios, una situación que, según la delegada sindical de CCOO Justicia, Clara Leal, está generando “desconcierto tanto en los trabajadores, como en los usuarios y usuarias y letrados y letradas”.

El Palacio Marzales acoge a más de 50 profesionales, entre magistrados, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, personal de seguridad y limpieza. Desde el sindicato consideran que la solución no puede limitarse a medidas provisionales y apuestan por la búsqueda de un inmueble de características similares, preferiblemente cercano al resto de edificios judiciales de Algeciras, que garantice condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento.

El palacio de Marzales, cerrado. / E.s.

Este nuevo episodio reabre el debate sobre el estado de las infraestructuras judiciales en el Campo de Gibraltar y la necesidad de inversiones estructurales para evitar que los problemas de mantenimiento deriven en la paralización del servicio público de Justicia, con el consiguiente impacto en la ciudadanía.

El edificio que alberga los Juzgados de lo Penal del Campo de Gibraltar sufrió varios desprendimientos por lluvias a finales de octubre de 2024. La Junta de Andalucía anunció entonces que no se planteaba el traslado a otra ubicación y confíaba en que el edificio (junto a los funcionarios, los abogados, los ciudadanos y los miembros de las fuerzas de seguridad que trabajan o transitan por ellos a diario) aguantara en pie el tiempo suficiente.

Un reportaje publicado por Europa Sur el 26 de octubre sobre el pésimo estado del palacio causó intranquilidad a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo. "La verdad es que me preocupó cuando vi la noticia de cómo estaba. La delegada territorial de justicia mandó al arquitecto y otros técnicos y nos remitieron un informe técnico diciendo que está todo controlado y no supone un peligro para los funcionarios", dijo.