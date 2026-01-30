El STAJ vuelve a denunciar ante Inspección de Trabajo el grave deterioro del Palacio de Marzales tras el último temporal

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha vuelto a poner el foco en el grave estado del Palacio de Marzales, ubicado en Algeciras y sede de los Tribunales de Instancia en el Campo de Gibraltar, y ha presentado una cuarta denuncia ante la Inspección de Trabajo tras los últimos episodios de fuertes lluvias y vientos que han afectado a Andalucía.

El reciente temporal ha vuelto a evidenciar, según denuncia la organización sindical, la vulnerabilidad estructural del edificio, con filtraciones de agua, riesgo de desprendimientos y "espacios claramente inseguros", tanto para los trabajadores de la Administración de Justicia como para la ciudadanía que acude a diario a los juzgados.

STAJ recuerda que no se trata de una situación puntual ni sobrevenida. El sindicato ha alertado del deterioro del inmueble en cuatro ocasiones distintas ante la Inspección de Trabajo, mediante escritos presentados en octubre de 2021, febrero de 2023, agosto de 2024 y nuevamente en estos días tras la borrasca Kristin, ante el empeoramiento evidente de las condiciones del edificio.

Entre los riesgos más graves detectados, el sindicato destaca el posible desprendimiento de parte del techo en la zona de acceso a la sala de Vistas, "un espacio de tránsito diario para ciudadanos y trabajadores". En el material gráfico aportado a la denuncia, STAJ señala la existencia de un fragmento del techo con riesgo real de caída.

La organización sindical también denuncia la aparición y aumento de una grieta en las escaleras, así como filtraciones de agua en distintos despachos, entre ellos el antiguo Juzgado de lo Penal número 4. A ello se suma la presencia de agua junto a enchufes eléctricos y la acumulación de agua en suelos de mármol, lo que incrementa el riesgo de resbalones, caídas y accidentes laborales.

Pese a las reiteradas advertencias, STAJ lamenta que la Administración no haya adoptado "soluciones definitivas", ni mediante el cierre del edificio ni a través del traslado de los órganos judiciales a una sede alternativa que garantice la seguridad.

Ante esta situación, el sindicato exige que de manera inmediata y urgente se precinten las zonas de riesgo y se adopten "decisiones firmes", incluido el cierre del edificio si fuera necesario, para evitar lo que califican como “una desgracia anunciada”. STAJ advierte de que la seguridad y la salud de trabajadores y usuarios no pueden seguir siendo ignoradas.