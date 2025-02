El científico Asier Unciti-Broceta visita España y revela que su fármaco contra el cáncer podría estar listo en 2027

Algeciras/El investigador algecireño Asier Unciti-Broceta, líder en el Edinburgh Cancer Research Centre, se encuentra este lunes en su ciudad natal para impartir una clase magistral en el Aula Universitaria de Mayores de la Universidad de Cádiz. Antes de su ponencia, ha visitado la redacción del periódico Europa Sur, donde ha firmado en el libro de honor y ha compartido los avances de su proyecto, que podría revolucionar la lucha contra el cáncer a nivel mundial.

"No quiero una calle ni una plaza en Algeciras con mi nombre. No todavía", ha bromeado al llegar a la redacción. "Aún no se ha probado que haya inventado un fármaco eficaz contra el cáncer". Sin embargo, los resultados de las pruebas previas del NXP900, un inhibidor de la proteína SRC clave en el desarrollo de varios tipos de tumores, son esperanzadores. "Nuestro gran sueño es que en 2027 podamos iniciar la fase 3 de los ensayos clínicos y que las grandes farmacéuticas se sumen al proyecto", ha explicado.

Tras Algeciras, el catedrático de Química Médica impartirá otras ponencias en España esta misma semana. El miércoles estará en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); el jueves, en el Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales CIC biomaGUNE de San Sebastián y el viernes, en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC), en Santander.

El científico Asier Unciti-Broceta en la redacción del periódico 'Europa Sur', este lunes. / Erasmo Fenoy

De Algeciras a Edimburgo

Sobre cómo terminó trabajando en el Reino Unido, Unciti-Broceta ha explicado que todo comenzó por la recomendación de un amigo que ya trabajaba en un laboratorio en Edimburgo. "Siempre he tenido muchas dificultades para conseguir becas en Andalucía. A pesar de mis buenas notas, nunca logré una beca de la comunidad autónoma, aunque después me dieron la bandera de Andalucía", comenta con ironía. "Las becas en España son una obsesión, pero en otros países los procesos son diferentes. En Reino Unido, por ejemplo, puedes conseguir un contrato directamente tras una entrevista, sin necesidad de haber sido beneficiario de una beca previa".

El científico recuerda especialmente la entrevista que marcó su carrera, en la Universidad de Edimburgo. "Yo creo que es la mejor entrevista que he hecho nunca. Era imposible que me dieran la plaza porque no tenía el currículum que supuestamente pedían, pero allí estaba, ante las cinco personas más poderosas de la Universidad. Y cuando vieron mi perfil, se dieron cuenta de que encajaba perfectamente. ¿Qué hicieron? Como la plaza ya estaba adjudicada, crearon otra en ese mismo momento, con todos los privilegios de la original. Una hora después me llamaron y me dijeron: Asier, la plaza es tuya'".

Ese fue el inicio de una colaboración clave. "Allí conocí a otro científico, el biólogo que ya había obtenido la primera plaza. Le dije: Tú eres el biólogo, yo soy el químico. Vamos a unir nuestros conocimientos y crear algo juntos. Fue un trabajo en equipo increíble, y gracias a eso logramos resultados mucho más rápido de lo esperado", en relación con el fármaco NXP900. Entre risas, Unciti-Broceta añade una referencia gaditana: "Eso fue en 2010, la última vez que cantó el Yuyu", en alusión al popular chirigotero de Cádiz.

El científico Asier Unciti-Broceta en la redacción del periódico 'Europa Sur', este lunes. / Erasmo Fenoy

Con los pies en la tierra

El prestigio que ha ganado el algecireño con su trabajo le ha valido ofertas internacionales, como un centro de investigación en Australia que le propuso dirigir un equipo de diez catedráticos, Unciti-Broceta ha elegido quedarse en Edimburgo, junto a su mujer y sus dos hijos. "Un sueño para cualquier científico, pero no me veía allí. Mis padres son mayores, los de mi mujer también, y mis hijos necesitan estar cerca de sus abuelos. Cualquier otro investigador formado en Oxford, Cambridge o Harvard habría aceptado sin dudarlo. Pero yo estudié en Algeciras y en Granada, y eso marca", zanja.

El investigador también ha señalado que su laboratorio en la Universidad de Edimburgo sigue avanzando en el descubrimiento de nuevos fármacos contra distintos tipos de cáncer. "Tenemos en marcha siete programas diferentes de investigación", ha revelado durante su visita.

Unciti-Broceta, líder en el Edinburgh Cancer Research Centre, imparte una clase magistral en su ciudad natal y firma en el libro de honor de 'Europa Sur'. / Erasmo Fenoy

Antes de despedirse, el científico ha escrito un mensaje en el libro de honor de Europa Sur acompañado de una representación molecular de su fármaco contra el cáncer. "Muchísimas gracias por tratarme tan bien y con tanto cariño en el periódico durante tantos años. Creo que mi primera entrevista fue en 2010. Desde entonces, lleváis contando mis progresos e investigaciones en Algeciras y la comarca como si fueseis mi familia. Intentaré daros buenas noticias durante los próximos años. Quedaros con esta fecha: 2027".

Si todo sigue según lo previsto, en apenas tres años el mundo podría contar con una nueva esperanza contra el cáncer, con sello algecireño.